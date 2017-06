El Â«rexurdimentoÂ» del olivo

Galicia cuenta con 87 hectáreas pertenecientes al sector olivarero y con más de 116.000 olivos plantados. Sin embargo, la mayor parte de ellos son variedades foráneas, puesto que el olivo autóctono de la Comunidad no está reconocido oficialmente. El primer proyecto científico de este producto en la región y cuatro años de trabajo por delante tratarán de solucionarlo. «La gente piensa que en Galicia nunca hubo cultura olivarera, pero eso no es cierto. La hubo y hay que recuperarla», asegura José Antonio García Martínez, presidente de la Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia (APAG) en una charla con ABC. «Este proyecto es muy importante porque aunque existan buenas variedades de olivo autóctono con características peculiares no se pueden comercializar. El aceite que se obtiene de los árboles gallegos es distinto y muy rico», apunta el directivo de la APAG, que será colaboradora en el proyecto.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrollará durante los próximos cuatro años un estudio para identificar y caracterizar variedades de olivo autóctonas de Galicia. La investigación estará liderada por el Grupo Viticultura de la Misión Biológica de Galicia y financiada por la Fundación Juana de Vega. «Es el primer gran proyecto científico de olivo gallego, y por lo que hemos visto en estos cinco años que llevamos ya trabajando en el tema y realizando prospecciones, puede llegar a tener tanta importancia como la vid para algunas zonas de Galicia», señala Carmen Martínez Rodríguez, investigadora del CSIC.

Los participantes en la investigación aseguran que el potencial de crecimiento del sector en estas tierras es enorme. Y el objetivo final –para el que aún falta un largo recorrido– será una denominación de origen de «oro líquido» procedente de Galicia. «Siempre hubo zonas de producción de olivos, que se destinaba principalmente al autoconsumo. Sin embargo, en los últimos años aparecieron algunos distribuidores de aceite que desde Galicia envasan y comercializan aceite procedente de otras zonas productoras de España y que ayudaron a despertar el interés por el aceite gallego», explica José Manuel Andrade Clavo, director de la Fundación Juana de Vega. Por su parte, el presidente de los productores gallegos sostiene que las tierras de Galicia son óptimas para este tipo de cultivo y que existe una gran diferenciación entre unas variedades y otras. «Tenemos que distinguirnos porque, además, el método de cultivo es diferente, son minifundios, y eso también tiene un coste», subraya José Antonio García.

La investigación

Según explican los investigadores, el proyecto consistirá en una prospección exhaustiva y marcado de nuevos ejemplares de olivo centenarios en las cuatro provincias gallegas y en la recolección de aceituna y muestras foliares para su caracterización molecular, botánica y agronómica. También se trabajará en la obtención y caracterización de aceites y en la puesta a punto de la técnica de enraizamiento de cada variedad. Los estudios científicos previos, cuyos resultados se publicarán próximamente, han permitido confirmar la existencia de dos variedades de olivo autóctonas gallegas (Brava gallega y Mansa gallega) y demostrar que existen, al menos, cinco más, totalmente desconocidas en otros lugares del mundo

Aunque existen zonas olivareras en toda Galicia, algunas de las más importantes se encuentran en los valles de Valdeorras y Quiroga, en Orense y Lugo, también la provincia de Pontevedra cuenta con zonas de cultivo y producción de olivo, y en La Coruña, donde el sector es menor, se están llevando a cabo pruebas en la zona de Órdenes.