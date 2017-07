«De retirada nada; hay Cuerda para rato»

Gana en las distancias cortas. José Luis Cuerda (Albacete, 1936) no se prodiga en palabras, porque lo suyo es «estar detrás de la cámara y escribiendo guiones» pero, cuando lo hace, derrocha cercanía y un gran sentido del humor, tantas veces reflejado en sus trabajos. Director, entre otros títulos, de «Los Girasoles Ciegos» o «La lengua de las mariposas», ambas premiadas con el Goya al Mejor Guión Adaptado; y productor de varias películas de Amenábar, como «Tesis», su ópera prima, o «Los otros»; José Luis Cuerda ha charlado con ABC con motivo de su visita a Galicia, para recoger el premio que le han dedicado en la Semana Internacional de Cine de Betanzos, y que acaba de concluir su décimo séptima edición.

Durante cuatro días, en el cine Alfonsetti, el más antiguo de España, se han proyectado siete de las cintas del cineasta manchego donde, además, los asistentes tuvieron la oportunidad de charlar e intercambiar impresiones con el propio director, que se ha sentido «muy agradecido y contento por el recibimiento» en una tierra no extraña para él. «Me gusta la literatura gallega que cuenta con grandes escritores». Precisamente, uno de ellos, Manuel Rivas, con quien mantiene una estrecha relación, asistía a la entrega del galardón. Y es que su trato comenzaba cuando Cuerda quiso llevar al cine tres de los cuentos que forman parte de la novela «La lengua de las mariposas», firmada por Rivas. Fue entonces, cuando ambos, junto con el desaparecido Rafael Azcona, de quien tiene un maravilloso recuerdo, se reunieron en Allariz (Orense) para preparar la escaleta y repartirse los guiones de la premiada película. «Cuando llamé a Azcona para proponerle este proyecto —recuerda—, le gustó tanto la idea que me dijo que era como si le invitase a una boda».

Lo suyo con el cine es vocacional. «Estudié Derecho, aunque no lo terminé y me metí en la Escuela de Cine, donde suspendí dos veces el ingreso; y con toda la razón», bromea. «No tenía ni idea de cine». En la charla distendida que hemos compartido, confiesa que siempre le gustó escribir pero ganar un premio con doce años, en el seminario donde estudiaba, gracias a un poema dedicado a su madre, le motivó a seguir haciéndolo. «Me di cuenta de que era más interesante contar las historias desde el cine que desde la literatura». Y ahí sigue; porque Cuerda tiene cuerda para rato. «De retirada, nada», confiesa. A sus 70 años está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto, del que no quiere desvelar mucho para «poder desarrollarlo con tranquilidad», aunque desvela que se trata de un guión escrito hace siete años, que se desarrollará, esta vez, en Castilla-La Mancha, de donde es oriundo; y cuyo rodaje empezará a principios de otoño. Un trabajo que, según sus propias palabras, llevará el «sello Cuerda» y, «si todo va bien, se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián del próximo año».

El vino y el cine

José Luis Cuerda está al tanto de las últimas tecnologías —con las que trabaja en sus películas «han facilitado la manera de trabajar, especialmente en la tratamiento de la imagen y el sonido», afirma—; y además, se maneja en redes sociales con su perfil en Twitter donde escribe «lo primero que se le ocurre» cuando se levanta.

Su tiempo libre lo lleva también a Galicia, en concreto en la provincia de Orense, donde tiene una caserón del siglo XVI y una bodega, que compró tras el éxito de «Los otros». A lo largo de tres hectáreas, se elabora su «Sanclodio», un ribeiro del que habla con enorme cariño y cuya añada 2016 quedó entre las cuatro mejores de España. «Hacer un vino y una película tienen mucho en común. Para llevarlas a cabo necesitas tranquilidad, ponerle mucha entrega y saber lo que se quiere hacer».