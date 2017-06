«Regla de oro: no declares para evitar meter la pata»

La Policía no alberga dudas a propósito de la preparación con la que se desarrolló la movilización del pasado martes ni de las intención violentas de la misma. Prueba de ello es el pasquín que los asistentes recibieron antes y durante la manifestación, al que ha tenido acceso ABC, y que explica cómo comportarse en caso de ser detenido. El encabezado del texto —«Puede que la Policía se ponga brava como esta mañana así que recuerda...»— confirma que el relatorio de reglas para salir airoso de un arresto fue redactado poco después de que por orden judicial los agentes tapiasen un inmueble privado que llevaba tres años okupado por el colectivo. Del mismo modo, el tono del texto deja entrever que los participantes en la marcha intuían los tintes violentos que esta podría adquirir. Atendiendo a estos «consejos prácticos para toda persona detenida», la regla de oro consiste en guardar silencio. «Para evitar meter la pata, es mejor no declarar nada hasta llegar al juzgado», recomiendan. Llama también la atención que uno de los siete puntos que dan forma al manual indique que «aunque no hayas sufrido ninguna agresión, solicites ser reconocido por un facultativo médico, para que conste por si posteriormente recibes algún golpe».

Otros de los consejos se refieren a aprenderse de memoria el nombre de algún abogado de confianza o a negarse a proporcionar muestras de ADN, como pudiera ser la saliva. Esta suerte de decálogo se completa con un aviso para «no tocar ningún objeto que te ofrezcan» y para no declarar «ni ante los agentes, ni ante nadie, sobre los hechos relativos a la detención».

En un párrafo final, los promotores del manual aluden a que «ante una detención hay que hacer las cosas bien». «No podemos dejar que la rabia, las ganas de salir la frustración y la indignación nos jueguen malas pasadas».