Ramón Carballo «Si no gobernamos Lugo es porque el proyecto no era ilusionante»

Además de sus responsabilidades como subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo (Pedrafita do Cebreiro, 1959) asume desde ayer el reto de pilotar el Partido Popular en la ciudad de la Muralla como presidente local de la formación. Su principal objetivo, conformar un proyecto de unidad capaz de ilusionar a los ciudadanos con el fin de acceder en 2019 a la alcaldía lucense.

—¿Qué objetivos se marca tras acceder a la presidencia local?

—Intentaremos hacer que el partido en Lugo sea si cabe más grande. Nuestro proyecto debe ser un proyecto de unión, dinámico y donde pueda entrar y salir gente si lo desea, ya que no tendremos una ejecutiva cerrada. Además tenemos que hacer un proyecto que cree ilusión en la ciudad, transformador y donde integremos a todas las sensibilidades del partido para trabajar todos a una. Porque en este partido nadie sobra y nadie se aparta.

—Habla de generar un proyecto de unidad. ¿Intentará cerrar las heridas abiertas tras el congreso provincial?

—No creo que haya desavenencias, todo lo contrario, el partido estuvo unido antes durante y después del congreso. Hubo dos candidaturas y a partir del día siguiente cada uno se integró y yo al menos no observo ningún grupo ni ningún bando ni ninguna tendencia aparte. Creo que el partido está unido a nivel provincial y local, e insisto en la unión porque es la única forma de trabajar y los militantes no entienden otra forma que nos sea trabajar unidos, lo cual no significa que no haya discrepancias o ambiciones personales.

—¿Qué balance haría de la gestión de su predecesor, Jaime Castiñeira?

—Tenemos que estar agradecidos del trabajo hecho durante estos siete años porque han sido años difíciles, de estar en la oposición, de crisis económica, en donde ha surgido nuevos partidos, con temas desagradables que nos han avergonzado a todos... Hemos tenido que luchar con eso y ha hecho un trabajo importante para el partido y para los lucenses. Ahora ha decidido dar un paso al lado sin marcharse. Ha trabajado en esta campaña y yo me he sentido apoyado por él en todos los ámbitos. Seguiré contando con él y con su experiencia.

—¿Qué ha fallado para que en estos años, con la imagen de Orozco muy debilitada, el PP no haya alcanzado la mayoría?

—Probablemente no hemos sido capaces de crear un proyecto político que ilusionase lo suficiente a la sociedad para llevarnos al gobierno. No obstante, hemos ganado todas las elecciones pero no hemos gobernado porque los otros partidos se han puesto de acuerdo para impedir el gobierno del PP. Lo importante es que a partir de ahora hagamos un proyecto que ilusione y engrasado para cualquier proceso electoral.

—¿Habrá cambios en el grupo municipal?

—Siempre digo que hay que ir paso a paso. Ayer se eligió la dirección provincial y a partir de ahí los cambios que haya que hacer se harán a posteriori y veremos lo que es lo mejor para el partido y para el futuro y trabajaremos en esa línea, pero a día de hoy lo que importa es hacer un equipo con gente nueva, ilusionante, con experiencia... Gente con ilusión y ganas de trabajar en este proyecto.

—¿Jaime Castiñeira dejará su acta como concejal?

—Él no ha dicho nada de si va a continuar o no. Va a depender de él. Su acta es de él y si quiere continuar puede continuar. A partir de ahí iremos tomando las decisiones que haya que tomar, pero no vamos a adelantarnos.

—¿Será el candidato a la alcaldía en las próximas municipales?

—De momento he dado el paso de presentarme para presidir la junta local y lo que venga después ni me lo planteo. Tengo un compromiso con los militantes de Lugo de asumir la presidencia local y pensar en ser el candidato a la alcaldía ahora no toca. Sería irresponsable por mi parte postularme o no postularme.