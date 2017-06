Aún no ha sido proclamado oficialmente secretario general del PSOE, pero la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas ya se ha hecho patente en el seno del PSdeG. En las últimas semanas la federación gallega del partido ha optado por enmendar algunos de sus propios postulados y secundar algunas iniciativas presentadas por En Marea y BNG tras haberlas criticado duramente en el pasado. Un cambio de acción política que llega, además, después de que la presidenta de la gestora gallega y afín a Sánchez, Pilar Cancela, reprendiera al grupo parlamentario que lidera Xoaquín Fernádez Leiceaga instándolo a «endurecer su discurso contra los populares».

Dicho y hecho. Tras tomar nota del recado de Cancela, los socialistas gallegos escenificaban ayer su viraje votando en el Parlamento autonómico a favor de una petición de rupturistas y nacionalistas para abrir una comisión de investigación sobre los contratos firmados por la Xunta con empresas del empresario Villar Mir. Hace apenas unas semanas, Leiceaga anunciaba su rechazo a esta propuesta calificándola de «pura posición propagandística de los nacionalistas» y cargaba contra la formación que lidera Ana Pontón acusándola de hacer «populismo fácil», unas palabras que hizo suyas la diputada del PP Paula Prado a la hora de responder al Bloque y En Marea sin esperar que los socialistas también sumarían su voto a favor de esta iniciativa que finalmente fue rechazada gracias a la mayoría de los populares.

No obstante, este no fue el único ejemplo que dio ayer el PSdeG de la radicalización de su discurso. Los socialistas se quedaron solos al ser el único grupo de la oposición que presentó una enmienda a la totalidad al anteproyecto de ley de Benestar Animal que defendió ayer en la Cámara gallega la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. «Esta enmienda refleja lo que queda del PSOE en Galicia que por decisión de los gallegos ya no lidera la oposición. Un partido que va a menos e intenta hacerse oír con estridencias», apuntó el diputado popular Gonzalo Trenor, que calificó a la diputada socialista Patricia Vilán como «alumna aventajada» de Pilar Cancela y la acusó de sumarse al «populismo barato».

Investigación de Angrois

Con todo, la principal muestra del volantazo político de los socialistas gallegos llegó apenas unos días después de la elección de Sánchez. Los diputados del PSdeG votaron a favor de instar al Congreso de los Diputados a abrir una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois tras descartar apoyar esta propuesta durante cuatro años tanto en Galicia como en Madrid, algo que provocó las críticas de las plataformas de afectados por el siniestro. Lejos de la postura mantenida desde 2013, el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos se erigía este mismo lunes como principal defensor de esta propuesta e instaba al PP a favorecer la investigación que demandan las víctimas.

Hace apenas unos meses, Leiceaga no solo se negó a respaldar una petición similar junto con BNG y En Marea, sino que rechazó tajantemente unirse a ambos grupos para forzar al PP a aprobarla en base al cambio en el reglamento del Parlamento. Por aquel entonces, el socialista apuntó que no gastaría su «única bala de plata» en esta cuestión. Sánchez aún no había ganado las primarias.