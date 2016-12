El PSdeG pide que Fomento pague las subidas de los peajes de la AP-9

En la sede del PSdeG dan por hecho que la Comisión bilateral entre la Xunta y miembros del Ministerio de Fomento para la gestión de la AP-9 —que ayer celebraba su primera reunión— no vaya a suponer grandes cambios, y que la demanda expresada por la totalidad del Parlamento gallego de solicitar la transferencia de la autopista acabará chocando con un Gobierno en Madrid «que tiene la sartén por el mango». Ante esta situación, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, instaba ayer a la Xunta a que aproveche esos encuentros bilaterales para intentar arrancar al menos un compromiso del Ministerio y lograr que sea el Gobierno central quién asuma las subidas de los peajes que aprobó en los últimos años.

Leiceaga puso como ejemplo el decreto firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2012 que «eliminó» una rebaja previa en los peajes del 7 por ciento, en vigor desde el año 2000. El socialista recordó también que la exministra de Fomento, Ana Pastor, decidió financiar las obras de ampliación de la AP-9 en Santiago o en el puente de Rande, por valor de unos 400 millones de euros, mediante un incremento anual del 1% en los peajes en el plazo de 20 años. Una medida que, según los cálculos del portavoz socialista, supondrá un incremento de los precios de en torno al 23%. Fernández Leiceaga no quiso cuestionar esta propuesta desde el plano político y reconoció que cuando el PSOE gobernaba en España «también hacía esto». Pero si entiende que el contexto político ha cambiado y que en el actual «momento de recuperación» debería ser Fomento quién asuma el coste de esas obras en un periodo de unos «cinco años», para evitar así «trasladárselo a los ciudadanos».

El portavoz parlamentario del PSdeG apuntó que defenderá esta reclamación en la Cámara autonómica y pidió unidad al resto de grupos para seguir solicitando de forma conjunta el traspaso de la autopista. En este sentido, Leiceaga instó a los partidos a que no pretendan tener «una posición de beneficio» en esta cuestión, sino conformar un frente común y efectivo que, de no conseguir el traspaso de las competencias, al menos sirva para reducir los peajes a los usuarios de esta vía.

«Buen síntoma»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo cree que el inicio de los trabajos de la Comisión bilateral es un «buen síntoma» y «un paso que no se había dado nunca» . Feijóo da por hecho que reuniones como la de ayer serán «periódicas» y no cosa «de un día» y aprovechó para responder a las críticas de los grupos de la oposición. El líder del Ejecutivo gallego considera que «es una pena que no dieran este paso cuando gobernaban», ya que supondrá que Galicia tenga «voz propia» en las obras que se acometan en la autopista y podrá definir la prioridad de las mismas.