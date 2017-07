Prisión para el acusado de acuchillar a su ex en el centro de Santiago

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago decidió en la jornada de ayer declarar prisión provisional sin fianza y comunicada para el hombre que presuntamente apuñaló en repetidas ocasiones a su ex pareja en la Alameda de Santiago el pasado lunes. Esta decisión llega tras su paso a disposición judicial en las dependencias del juzgado de Fontiñas en el día de ayer. El varón, rumano de 21 años, está acusado de apuñalar entre 15 y 20 veces a su ex pareja, también rumana y de 21 años de edad y con la que mantuvo una relación durante dos años. Su ruptura se produjo, según fuentes familiares, unos dos meses antes. La joven continúa en estado grave, ingresada en la Unidad de Críticos del Hospital Clínico de Santiago, con un pronóstico de estabilidad dentro de la gravedad de sus heridas. La mujer fue intervenida de heridas en cara, pecho, brazos, abdomen y pierna.

Ayuda inmediata

La agresión se produjo a plena luz del día, en la víspera del día grande de las Fiestas del Apóstol en la capital gallega. Lo concurrido de la zona donde se produjo el apuñalamiento hizo que una policía que no estaba de servicio se encontrase en la zona. La agente, que no portaba el arma reglamentaria, no dudó en acudir a comprobar qué ocurría al escuchar gritos cercanos. Al llegar al lugar concreto, un coche Audi, se encontró a un hombre que, violentamente, golpeaba a una mujer. Inmediatamente, la policía pidió refuerzos, al tiempo que los ciudadanos que se encontraban en la zona llamaban al 091. Otro elemento clave fue la identificación por parte de la agente de la matrícula del coche donde pretendía escapar el hombre. Este hecho facilitó que los refuerzos de la benemérita consiguiesen neutralizar al sospechoso a unos 60 metros de la zona de estacionamiento, en la calle de O Pombal.

La colaboración ciudadana también sirvió para dar los primeros auxilios en la zona a la joven, gravemente herida. Dos personas, que se identificaron como enfermeros, apoyaron a la policía en la tarea de taponar los múltiples cortes que la agredida tenía. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya ha pedido para ella la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo, por arriesgar su vida al no ir uniformada y sin pistola. Así, destacan que su actuación «fue de diez» y elogian su «sangre fría» y su «valor».