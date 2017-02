PP y PSOE acercan posturas en La Coruña sin censura a la vista

Cumplidos ya diez días desde que Xulio Ferreiro perdió la moción de confianza a la que vinculó su proyecto de presupuestos para este año, los dos principales partidos de la oposición en La Coruña se sentaron por primera vez a hablar. PP y PSOE protagonizaron ayer una puesta en común de ideas en un encuentro informal, pero durante el que no se trató en ningún momento la moción de censura con que desalojar al alcalde de Marea Atlántica de su cargo.

La reunión fue a iniciativa de la portavoz popular, Rosa Gallego, quien se entrevistó con el presidente de la gestora socialista, Florencio Cardador, y el portavoz municipal José Manuel García. Solo ellos tres. El encuentro transcurrió en «un clima muy cordial», según aseguraron a este periódico las dos partes. La versión oficial es que PP y PSOE intercambiaron puntos de vista sobre «temas y proyectos de interés para la ciudad» en los que ambos partidos tienen amplias coincidencias, como el área metropolitana.

«Hablamos de proyectos puntuales, no de cuestiones globales», señaló Cardador, «no estamos cerrados a nada pero en el actual contexto es difícil llegar a la moción de censura». En efecto, no se habló de ella durante la reunión. Ni tampoco se puso fecha a repetir la entrevista. Pero PP y PSOE quieren trasladar a la opinión pública coruñesa que son capaces de hablar y, desde ese inicio, alimentar el debate social sobre posibles acuerdos de futuro. Cardador ha reiterado que sus concejales en modo alguno podrían respaldar una moción de censura porque la gestora de Ferraz así lo ha ordenado tajantemente. Fuentes socialistas consultadas por ABC matizan estas manifestaciones y enmarcan la opinión de la dirección interina del PSOE en un análisis de los escenarios según se vayan produciendo.

«El PP no puede estar de brazos cruzados», explicó a ABC Rosa Gallego, «porque la gente nos pide a gritos que los dos partidos nos entendamos, a pesar de que el PSOE siga diciendo que no quiere alcanzar ningún acuerdo con nosotros». «Yo he llamado al PSOE por responsabilidad», admitió la portavoz popular. Su partido insiste en que son los socialistas los que deben moverse, ya que Ferreiro accedió a la alcaldía por decisión suya. La fecha para la moción de censura finaliza el 20 de marzo. Si no se presenta, el alcalde tendrá sus presupuestos.