PP y PSdeG pactan el experto que negociarÃ¡ la nueva financiaciÃ³n

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, se lo ofreció y el portavoz socialista en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, lo aceptó. Así se fraguó el acuerdo entre PP y PSdeG para designar al economista y experto en fiscalidad Santiago Lago-Peñas (Vigo, 1971) como representante de Galicia en las negociaciones que forjarán el modelo de financiación autonómica venidero. Lago-Peñas es considerada una persona próxima a Leiceaga —han compartido la autoría de una ingente cantidad de trabajos académicos— y su designación, propuesta anteayer formalmente por Facenda a los grupos parlamentarios, se interpreta como un acercamiento entre socialistas y populares.

No hizo falta agotar el mes de plazo para encontrar a una figura que suscitara un amplio consenso. No en vano, En Marea y el BNG se hicieron a un lado. El portavoz de los rupturistas, Luís Villares, valoró a Lago como uno «de los mayores expertos en financiación». Su hermano, Manuel Lago, es diputado por La Coruña de En Marea. Pero esos son aspectos que no lograron seducir a Villares. Ayer compareció para explicar que la financiación no es «una cuestión técnica; es una cuestión de carácter político». La confluencia sigue en su línea de exigir al Gobierno autonómico un posicionamiento previo, un modelo, que poder debatir y después, si acaso, reformar. La portavoz del BNG, Ana Pontón, lamentó que la apelación que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había lanzado en aras del consenso en esta materia quedase «reducida» a una llamada de Valeriano Martínez a los partidos. Este punto era uno de los cuatro que Feijó ofreció al diálogo en su comparecencia del pasado martes en el Parlamento.

Valoraciones que nada tienen que ver con las que reflejaron las dos fuerzas motrices del acuerdo. Leiceaga cree que con Lago-Peñas se cumplen «los requisitos de los socialistas gallegos» y dio por seguro su compromiso «con, para y desde Galicia». El portavoz del grupo popular en O Hórreo, Pedro Puy, reconoció al vigués como un «buen conocedor de las necesidades» fiscales y tributarias de la Comunidad.

Curriculum

Lago-Peñas es catedrático de Hacienda Pública en el Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo y dirige el Foro Económico de Galicia, un grupo de análisis en el que se integran el propio Leiceaga —como miembro nato— y Pedro Puy, partícipe del comité ejecutivo. Es especialista en federalismo fiscal, hacienda autonómica, desarrollo regional o gasto público sanitario. Pertenece además al GEN (Governance and Economics research Group), un equipo de investigación de la Universidad olívica.

El Foro publicó el pasado 20 de enero un informe con propuestas sobre la financiación que necesita la autonomía. Entre ellas, se subraya la necesidad de multiplicar por cuatro las ayudas del Fondo de Compensación Interterritorial (de 50 millones), descentralizar impuestos y reformar los préstamos de liquidez que el Estado hace a las Comunidades.