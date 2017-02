El PP se rearma de cara al 2019 y anuncia congresos inminentes en La Coruña y Lugo

Ni un año de transición ni un año de vacaciones. Aunque aparentemente el 2017 se presenta sin citas electorales a la vista, el PP gallego no se relaja y piensa ya en seguir fortaleciendo las estructuras del partido en las principales ciudades gallegas de cara a los comicios más próximos, las elecciones municipales de 2019. Conocedores de que recuperar el terreno perdido en las pasadas locales no será fácil ante el avance del rupturismo, los populares anuncian que comenzarán su rearme de inmediato convocando congresos «inminentes» en La Coruña y Lugo, dos de las urbes gallegas en las que el PP tiene pendiente la renovación de las direcciones locales del partido. A estas citas congresuales les sucederán otras en ciudades y localidades de tamaño intermedio, tal y como explicó ayer el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado.

Para Tellado estos procesos de renovación son necesarios para hacer emerger «nuevos liderazgos» que les permitan posicionarse como una alternativa sólida a la izquierda en las ciudades en las que no gobiernan. Para ello, el dirigente popular cree que son necesarias «personas con legitimidad» que tomen las riendas del partido en las zonas urbanas. No porque los actuales presidentes locales «flojeen», sino por la necesidad de realizar una necesaria «renovación». En el caso de La Coruña, la convocatoria de un congreso se antoja necesaria para dejar atrás la actual etapa, marcada por la situación de interinidad del presidente en funciones, José María Barreiro. Miguel Tellado espera que, tras esa cita congresual, el partido siente las bases para desalojar de María Pita a Xulio Ferreiro, un alcalde «debilitado y aislado», que mantiene «paralizada la ciudad herculina». En Lugo, el actual presidente local y portavoz en el Concello, Jaime Castiñeira, avanzó hace meses que no repetiría como candidato en las próximas municipales, aunque no aclaró si optará a la reelección en el futuro congreso local. En la ciudad de la muralla, el PPdeG tiene como reto forjar una alternativa al gobierno socialista encabezado por Lara Méndez, una alcaldesa que, en palabras de Tellado, no es «ni una mala sombra» de José López Orozco.

En todo caso, el secretario general de los populares recordó que en estos congresos tan solo se renovarán las presidencias locales y no se designarán los futuros candidatos. Los cabezas de cartel en las próximas municipales serán escogidos a posteriori por los comités ejecutivos del partido en un proceso «distinto e independiente», que también tendrá lugar en Orense, Vigo y Santiago, donde los populares ya llevaron a cabo los correspondientes procesos para renovar sus direcciones locales.

Resultados insatisfactorios

Tellado no evadió la autocrítica y admitió que los resultados cosechados por los populares en las pasadas elecciones locales «no fueron satisfactorios», especialmente en urbes como Ferrol donde, a pesar de conseguir ser la fuerza más votada, el PP no consiguió la mayoría suficiente para gobernar. Por este motivo, el secretario general del PPdeG cree que este año tiene que ser «clave» para «poner la primera piedra» de los proyectos que permitirán «devolver a las ciudades y villas los gobiernos que merecen». En este sentido, Miguel Tellado contrapuso el clima con el que su partido afronta la celebración de estos procesos internos con las «luchas y purgas internas» de formaciones como Podemos. Una situación que se extiende también a Galicia donde, según el popular, En Marea solo se dedica a «conspirar contra Luís Villares».