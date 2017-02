El PP ve estabilidad en la aprobaciÃ³n de los presupuestos y la oposiciÃ³n critica su Â«rodilloÂ»

«Rodillo» es un término parlamentario que ya solo se puede aplicar en Galicia (entre los 18 legislativos españoles) con arreglo al actual hemiciclo. El pleno de aprobación de los presupuestos autonómicos la resucitó con entusiasmo entre los grupos de oposición. El Gobierno gallego gestiona en la sesión 1.113 enmiendas de la oposición, pero no se espera la aprobación de ninguna. «Rechazamos las enmiendas a la totalidad porque significaba que Galicia se paraba», excusó el portavoz del grupo popular, Pedro Puy. «(La aprobación) es una muestra de estabilidad política», afirmó después.

Las cuentas públicas de la autonomía recibirán hoy luz verde en O Hórreo, los presupuestos «expansivos» que, según la Xunta, consolidan el «crecimiento sano» de la economía del país. La capacidad de gasto superará los 9.000 millones de euros.

«Felicito al conselleiro y a su equipo por hacer un presupuesto express y perfecto, porque no acepta ninguna enmienda de la oposición», dijo irónico el Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG). Por En Marea, el viceportavoz Antón Sánchez, asumió el papel que por tradición corresponde al líder del grupo parlamentario, en este caso Luís Villares. El diputado coruñés acusó al Gobierno de «traicionar» a Galicia y de crear «gallegos de primera y de segunda» discriminando a los ciudadanos que viven en Santiago, La Coruña y Ferrol, ciudades gobernadas por el rupturismo

Ana Pontón (BNG) aseguró que el pleno constituía «el último capítulo» de una serie: «La serie titulada Feijóo ofrece diálogo por la mañana y pasa el rodillo por la tarde».

Pero Puy buscó en los gobiernos locales de Vigo, La Coruña o Pontevedra ejemplos para demostrar que el resto de partidos tampoco aceptan propuestas de la oposición cuando ostentan el poder. «Es difícil aceptar enmiedas cuando se presentan para que no sean aprobadas, porque no se pueden aceptar (...) Yo espero que esto no empañe el consenso al que se puede llegar en el resto de temas», cerró el popular.

Cataluña en Galicia

El juicio contra el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varias consejeras del Gobierno catalán por su participación en la consulta del 9-N, planeó en todas las intervenciones. Comenzó Villares, en declaraciones a los medios. «Los problemas políticos deberían tener una solución política», mantuvo. El BNG se solidarizó con otra escena del «procés» y fue más lejos, calificando de «día vergonzoso para todos aquellos que defendemos la democracia».

Leiceaga se limitó a mostrar su «preocupación» por el cariz que está tomando la situación y lamentó un «déficit de gestión política» en la Comunidad catalana. Desde el grupo popular, Puy agradeció la «normalidad» institucional mostrada con la aprobación de los presupuestos, en contraposición con el clima que se vive en la otra punta de España.

Sanciones

Fue precisamente el portavoz del PP el que anunció en la tribuna que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está en contacto permanente con el ministro de Energía, Álvaro Nadal , y las suministradoras eléctricas para atajar los problemas que el temporal dejó en Galicia.

Las acciones del Ejecutivo encaminadas a paliar las dificultades incluyen, además, la apertura de expedientes informativos a las compañías por parte de la Consellería de Industria. La iniciativa, aclaran, para «confirmar que los protocolos de trabajo seguidos fueron los adecuados».