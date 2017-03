El PP acusa al PSOE de permitir con su «indefinición» que Ferreiro sea alcalde

Atan solo dos días de que finalice el plazo de un mes para pactar una moción de censura en La Coruña tras la cuestión de confianza perdida por Xulio Ferreiro, el PP gallego lo tiene claro. Si alguien tiene la culpa de que la Marea Atlántica continúe en María Pita es «la indefinición» del PSOE, que con su negativa a pactar un gobierno alternativo junto con los populares está permitiendo que Ferreiro siga al frente de la ciudad a pesar de seguir siendo «tan inútil y tan mal alcalde como hace un mes».

Era el diagnóstico que realizó ayer el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado. Para Tellado la postura de los socialistas durante «el sainete de los presupuestos» los hace corresponsables de todas las decisiones que los rupturistas vayan a tomar de ahora en adelante. «Que no critiquen más a Ferreiro, porque es alcalde gracias a ellos», le afeó el dirigente popular al PSOE coruñés, que a lo largo de todo este mes siempre ha mantenido su negativa a sentarse con el PP para pactar una moción de censura que desalojase a la Marea de María Pita. En este sentido, el secretario general del PPdeG pide que a partir de ahora se limiten a «ver, oír y callar», por entender que los socialistas han actuado como cómplices de los rupturistas permitiendo que sigan gobernando.

Miguel Tellado quiso reivindicar la postura del PP coruñés en todo este proceso, después de que desde el PSOE criticaran que los populares no habían ofrecido ningún candidato en firme para ostentar la alcaldía en una hipotética moción de censura. Según el dirigente del PPdeG fue la portavoz de su partido en La Coruña, Rosa Gallego, la que tomó la iniciativa de sentarse a hablar con los socialistas, pese a que ellos «dijeron que no querían hablar de nada». Ante esa situación, Tellado cree que los populares no tiene responsabilidad alguna en que la Marea Atlántica continúe en la alcaldía y aclaró que en los próximos meses el partido se centrará en los procesos congresuales que se celebrarán para elegir un nuevo liderazgo en la ciudad herculina con el fin de intentar recuperar la alcaldía «cuando toca», es decir, en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2019. «El Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad en que Xulio Ferreiro sea alcalde, lo es en contra de sus votos y de su decisión, pero nos sentamos con un PSOE enrocado en una postura de incoherencia absoluta», defendió.

Rigor ante el populismo

Tras este episodio, para el secretario general de los populares gallegos queda claro que en Galicia hay dos alternativas diferenciadas a nivel político. Por una banda, el «populismo» que gobierna en las ciudades de La Coruña, Santiago y Ferrol frente a «los gobiernos de rigor» encabezados por el Ejecutivo gallego que lidera Alberto Núñez Feijóo. Tellado lamentó que el PSOE haya optado por apoyar a los primeros «echándose en manos del populismo», un camino que, en su opinión, está conduciendo a que en muchos lugares las agrupaciones socialistas se estén fragmentando o acercándose «a gran velocidad hacia la irrelevancia».

Como ejemplo del apoyo que el PSOE le está prestando a los gobiernos rupturistas, Miguel Tellado denunció —además de la situación en La Coruña— el escenario en Ferrol. Donde el alcalde de Ferrol en Común, Jorge Suárez, se dedica a dar «lecciones de ética y moral» gobernando con seis concejales, además del apoyo «de dos tránsfugas del PSOE». Un hecho que en opinión del popular va en contra del pacto antitransfuguismo asumido por los socialistas. El dirigente del PPdeG aseguró que no tiene nada que objetar a que en Santiago gobierne la lista más votada como fue Compostela Aberta, liderada por Martiño Noriega, aunque incidió en que lo «inaceptable» es que gobiernen partidos «porque así lo decide el PSOE», mientras que al día siguiente «se desentiende de la gobernabilidad de esa ciudad», como en los dos anteriores casos.