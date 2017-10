Pontevedra rechaza una moción de apoyo a la Policía después del 1-O Tras un tenso pleno la moción propuesta por el PP ha sido rechazada con los votos de BNG y de la Marea

El Ayuntamiento de Pontevedra ha rechazado, tras un tenso pleno, la moción del PP por la que se daría apoyo a la Policía Nacional, Guardia Civil y a los efectivos trasladados a Cataluña. Han sido los votos del BNG y de la Marea los que se han mostrado en contra de la propuesta, lo que ha generado el enfado de la treintena de representantes sindicales de los cuerpos de seguridad que protestaron por el resultado de la votación y que posteriormente se personaron en el Teatro Principal para mostrar su malestar, portando banderas españolas y abucheando las intervenciones del Bloque y Marea Pontevedra. Por el contrario, aplaudieron los discursos del PP, PSOE y Ciudadanos que apoyaro esta moción.

La «labor incuestionable» que están realizando las fuerzas del orden de Cataluña fue uno de los temas que tanto el presidente local del PP en Pontevedra y portavoz municipal, Jacobo Moreira, y la concejala de Ciudadanos, María Rey, han destacado. «Las agresiones que están sufriendo en los últimos días nos duelen a todos», ha asegurado Moreira, que centró su discurso en la actitud que el alcalde de la ciudad, el nacionalista, Miguel Anxo Fernández Lores ha mostrado en las últimas semanas. El edil popular ha acusado al regidor de «respaldar y alentar actos ilegales e inconstitucionales».

Reacciones de las fuerzas de seguridad

La Unión Federal de Policía ha lametado que «nuevamente se desprecie» a la Policía Nacional de Pontevedra, lamentando que no se tenga en cuenta su función mietras «se ningunea sistemáticamente» a los agentes. Además han declarado que dicen «basta ya de esta actitud continua de agresión por parte de esta corporación hacia la Policía y los policías». Del mismo modo han explicado que la organización solicitará que el Ayuntamiento d epontevedra no participe en los actos y reconocimientos que realice la Policía Nacional en tanto que «no se trate como se mere al colectivo policial».

Por su parte, la representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Marta Fernández, ha apuntando que no les sorprendió esta reacción ya que se trata de un ayuntamiento que «contrata para sus fiestas al grupo Soziedad Alcohólica que se dedica a insultar y vociferar contra la Policía». La representante del SUP ha recordado que hay 300 agentes gallegos desplazados a Cataluña por lo que ha defendido que «lo único»que pedían era apoyo para los compañeros que están haciendo «cumplir la ley». «De ningún modo somos una lanzadera de ningún partido político», ha sentenciado Fernández.