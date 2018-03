Podemos impone su criterio en el grupo y se desentiende de la autoridad de Villares La líder de los morados en Galicia, Carmen Santos, vuelve a desvincularse del órgano ejecutivo de En Marea Martiño Noriega y XulioFerreiro optan por no valorar la disputa entre el grupo parlamentario y el Consello das Mareas

El papel de la diputada Paula Quinteiro en una trifulca con la Policía de Santiago hace días que se convirtió en un asunto de mayor calado. En realidad, ha transparentado la difícil convivencia de las familias de En Marea, y ha dejado seriamente dañada la autoridad de su líder, Luís Villares.

El magistrado en excedencia es el gran damnificado de la última crisis del rupturismo. Después de que la ejecutiva de la confluencia —el Consello das Mareas— resolviera exigir la dimisión de Quinteiro, Villares no fue capaz de imponer esa decisión en la reunión del grupo parlamentario celebrada el pasado lunes. Todo lo contrario:los diputados respaldaron la continuidad de su compañera y triunfó el criterio que venían defendiendo desde jornadas atrás organizaciones como Podemos o Esquerda Unida.

Este martes, sin embargo, la formación morada evitó cobrarse el triunfo interno. La secretaria general,Carmen Santos, compareció en rueda de prensa para dar su versión sobre un debate que calificó como «muy fraterno» y«muy responsable» por parte de todas las facciones de En Marea. Fueron días «convulsos», dijo, en los que el PP mostró un comportamiento «inhumano» por querer «destrozarle la vida» a Quinteiro, la representante más joven de la Cámara. «No tiene denuncia ni causas abiertas porque ella no hizo absolutamente nada», defendió. El atestado policial apunta a que intentó entorpecer la identificación de varios sospechosos de actos vandálicos blandiendo su condición de diputada.

Para Santos lo fundamental de la reunión fue haber conseguido un consenso alrededor del asunto y haber salvaguardado la «unidad» dentro del grupo parlamentario. «No se puede imponer una voz única ni se puede ir a votaciones en las que unos ganan y otros pierden», subrayó, dejando varios guiños hacia el encauzamiento de las aguas dentro de la confluencia.

Podemos ha sabido orientar las tornas del caso Quinteiro de modo que pueda dejar por el camino varias conquistas. Una es su propia unidad interna. El apoyo de Santos a Quinteiro, militante de la corriente anticapitalista de los morados, ha restañado las heridas abiertas entre ambas desde que se convirtió en referente del partido de Iglesias en Galicia. Precisamente esa recién estrenada imagen de consenso contrasta con la que ahora reina en En Marea: un proyecto agrietado, en el que cada vez menos organizaciones de la izquierda radical se sienten reconocidos, empezando de nuevo por Podemos, y acabando por las marcas que lideran Xulio Ferreiro o Martiño Noriega.

El PPdeG cree que Villares ya es «pasado» El PPdeG sostuvo ayer que el terremoto desencadenado en el seno de En Marea les incapacita para ejercer como primera fuerza de oposición en Galicia, y deja a Villares completamente desautorizado para el futuro. «Debería pensar en abandonar una política en la que su voz no cuenta y su palabra no tiene peso», cargó el secretario general del partido, Miguel Tellado. El número dos de la formación ironizó con que el PPdeG respeta más al portavoz de la confluencia que sus propios compañeros de filas y señaló a Martiño Noriega como la persona que «está detrás» de la estrategia para descabalgar a Villares, a quien recomienda su renuncia. «Es ya parte del pasado de la política gallega». «No es portavoz de nadie, ni siquiera de sí mismo. Es capaz de votar dos cosas distintas en reuniones separadas por 24 horas», zanjó.

Santos, aún así, prefiere no añadir gasolina a la hoguera. Este martes se limitó a recordar que su formación no está integrada dentro del Consello das Mareas —donde Villares es líder y cuenta con una mayoría afín— y a reconocer implícitamente que Podemos vuela de forma autónoma. En cambio, añadió, el grupo parlamentario es el espacio en el que «estamos todas» las sensibilidades. Con todo, desechó hacer de la polémica de Quinteiro una lectura de confrontación directa con Villares. «No tiene nada que ver y además no es cierto», despachó.

Los alcaldes, al margen

Mientras tanto, los regidores de La Coruña y Santiago se mantienen al margen de la polémica. Xulio Ferreiro, uno de los rostros más críticos con el liderazgo de Villares, rechazó «seguir alimentando» un asunto en el que algunos de sus más estrechos colaboradores sí participó, decantándose del lado de Quinteiro. Es el caso de Iago Martínez, miembro de Marea Atlántica y jefe de gabinete de la alcaldía coruñesa. Ferreiro, por lo demás, únicamente expresó que «sería mejor» que «coincidiesen» las resoluciones del Consello das Mareas y el grupo parlamentario.

En Compostela, donde se produjeron los incidentes que involucran a la diputada, Noriega excusó hacer declaraciones. En días pasados, respaldó la acción de la Policía Local y calificó el altercado como «incidente menor». Algunos de los miembros de su plataforma, Compostela Aberta, fueron identificados en un vídeo entre los sospechosos de la trifulca.Las imágenes inmortalizan una cena en la que están presentes la propia Paula Quinteiro, dirigentes de Anova, y en el que se insulta a Luís Villares.