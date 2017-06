Â«La plaga va a menos y el resto de Galicia puede estar tranquilaÂ»

-¿Cómo está siendo el proceso de recogida de la patata en los concellos afectados por la polilla?

—Solo puedo tener palabras de agradecimiento para el personal de la casa y también para los agricultores que no siendo profesionales tuvieron que proceder a retirar su plantación. El resultado es que en la provincia de La Coruña podemos dar la plaga por controlada. No quiere decir que no tengamos que seguir tratando de recoger la patata, quiere decir que hay más de 500 trampas y solo en 66 se detectó la polilla, con lo que disminuyó un 90% con respecto a 2016. Lo mismo ocurre en la provincia de Lugo, donde disminuyó más de un 80% pero aún así el número de polillas es mayor porque había más concentración.

- De seguir así ¿Cuándo se podrá dar por erradicada la polilla?

—En 15 días daremos por terminado el proceso de recogida de la patata y se seguirá trabajando en el laboratorio fitopatológico. Veremos la evolución de las distintas fincas experimentales y se determinará junto con el Ministerio qué hacer en un futuro. La buena noticia es que la plaga va a menos y la mejor noticia es que la contuvimos y el resto de Galicia puede estar tranquila. No obstante, tenemos una Comunidad al lado que también tiene la polilla, por lo que no dependemos de nosotros mismos, sino de cómo evolucione la plaga en Asturias y esperamos que el trabajo que se haga sea igual de meticuloso que en Galicia y que a lo largo de un año podamos darla por erradicada sin esperar a los dos que fijan las directrices del Ministerio.

-Los agricultores demandan ayudas por el lucro cesante...

—La consellería habilitó ayudas cuantificadas y con una dimensión perfectamente argumentada en función de cada caso. Lo único que le pido a los representantes agrarios es que sean capaces de mantener en el tiempo lo que piden. Cuando piden algo consecuente siempre se les atiende, pero hay otras peticiones que son imposibles, no solo por economía sino porque hay una serie de reglamentos que hay que cumplir.