Tribunales Un pederasta reincidente abusa durante un año de un menor de 12 años con discapacidad intelectual Se ganaba su confianza y lo conducía a su casa, donde desnudo sobre la cama y mientras veían películas pornográficas y consumían alcohol y tabaco, se masturba en su presencia

Había sido condenado en firme en 2013 a dos años de prisión por abuso sexual de un menor y difusión de material pornográfico entre menores o personas con discapacidad pero su pena se encontraba suspendida. La Audiencia Provincial de La Coruña iniciará el jueves el juicio contra un vecino de la ciudad herculina que entre el verano de 2016 y hasta frebrero de 2017 -cuando ingresó en prisión provisional- abusó sexualmente y de modo continuado de un menor de apenas doce años de edad con un «retraso global del desarrollo» por el que tiene reconocido un gradode discapacidad del 40%.

«Guiado por sus más bajos y denostados instintos sexuales» y «siendo plenamente consciente del alcance de sus actos», sostiene el escrito de la Fiscalía, el acusado «se ganaba la confianza» de su víctima, la conducía a su domicilio y «mientras permanecía desnudo tumbado en la cama» se masturbaba en presencia del menor «mientras ambos veían películas pornográficas, fumaban y bebían whisky o cerveza que el acusado proporcionaba». En otra ocasión, ocurrida el 16 de febrero de 2017, según señala el escrito, el acusado metió «la mano al menor en el interior del pantalón y le masturbaba, desarrollándose estos episodios con el nulo consentimiento del menor». En paralelo, dirigía mensajes de contenido sexual, textos de contenido lascivo que insistía en que debían ser borrados. «El otro día me corrí soñando y hoy creo que me va a pasar lo mismo» o «¿Por qué me preguntas si soy gay? Cabrón, no sé cabrón... Eres un mulito que me come todo el pitito. Sí, si me dejaras, pero no medejas mulito» son muestras de los mensajes enviados por el acusado recogidos en el escrito de Fiscalía. Este tipo de conversaciones se intercalaban con otras en las que el acusado «le pedía al menor fotos íntimas», matizando que «prefería sacarlas él mismo».

La Fiscalía, incluyendo el agravante de reicidencia, solicita en total siete años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, así como la prohibición de comunicarse o aproximarse al menor y la obligación de participar en programas de educación sexual.

A la vista de la situación de nerviosismo y ansiedad que genera al menor declarar sobre los hechos, la Fiscalía pide «que la exploración del menor el día de la celebración del juicio oral se practique en una sala contigua a la sala de vistas y a través del sistema de videoconferencia y que esté presente en la sala junto con el menor el psicólogo G-5742».