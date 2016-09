Juan Carlos Quer: «A raíz de la demanda de divorcio cayeron 10 denuncias que se archivaron. Lean entre líneas»

El padre de la joven madrileña Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha afirmado este miércoles en Ribeira (La Coruña) que hasta que contrajo matrimonio «jamás» en su vida había tenido una denuncia y «solamente a raíz de la demanda de divorcio que ella instó cayeron nueve o diez denuncias», ha abundado.

«Mis antecedentes legales son los siguientes: hasta que contraje matrimonio jamás en mi vida tuve una denuncia, ni ningún problema con la Justicia. En los 24 años de matrimonio y 22 de noviazgo, jamás tuve denuncia alguna de mi exmujer. Solamente a raíz de la demanda de divorcio que ella instó, y muchos de ustedes sabrán leer entre líneas para conocer cuál era la verdadera razón que había detrás de esa ruptura, cayeron nueve o diez denuncias que, por supuesto, todas se han archivado o todos los cargos se han sobreseido. Lean entre líneas», ha explicado a las puertas de los juzgados Juan Carlos Quer.

De este modo ha querido «salir al paso de unas noticias que han aparecido» sobre la «supuesta denuncia interpuesta» por su hija Diana «y posterior denuncia» de su exmujer «de mayo de este año», sobre la que ha asegurado que conoce «por los medios de comunicación», entre ellos ABC, que ha tenido acceso a la misma.

En este sentido, ha instado a los fiscales a que «empiecen a defender a todos los ciudadanos, hombres o mujeres, padres o madres». «Porque tenemos derecho a ello. Soy un buen padre, soy un señor y lo único que he hecho ha sido velar por el interés y cuidado de mis hijas y, desafortunadamente, salvo un milagro, no creo que llegue a poder proteger a mi hija Diana», ha sostenido.

«Y es una auténtica vergüenza que desde un juzgado se filtre una información tan sensible en un momento tan sensible sobre una cuestión tan sensible», ha reprochado. «Así que yo espero que los responsables de la Fiscalía y de los medios judiciales de este país adopten las medidas para que esto jamás vuelva a producirse. No porque a mí me preocupe, les aseguro que no me preocupa en absoluto», ha explicado.

Documentación aportada

Juan Carlos Quer ha relatado que «afortunadamente» ha «depositado en este juzgado (de Ribeira) tres archivadores que desde el mes de diciembre del año 2013» acumula «con documentación probatoria de la realidad de todo lo que está aconteciendo».

«Dije que la Justicia llegaba tarde, y lo reivindico. Que todo esto se acreditará. Y que, por ello, puse en conocimiento de los juzgados pertinentes, en varias ocasiones, no en una, la existencia no solamente de una manipulación atroz de mis hijas, sino la existencia de nueve denuncias penales, nueve», ha manifestado para recordar que todas ellas se han archivado o sobreseido.

Juan Carlos Quer ha asumido tambiénque «las expectativas de encontrarla con vida no son las mejores», tras más de tres semanas sin pistas del paradero de esta chica que no regresó a su vivienda de verano tras ir a una verbena.

A la salida del Juzgado de instrucción número dos de Ribeira (La Coruña), en el que Valeria, la hija menor de Juan Carlos, ha comparecido con motivo de la retirada cautelar de la custodia a la madre, el padre de las dos adolescentes ha dicho que su visita a Galicia ha sido por este asunto y no por el de Diana, caso en el que trata de «confiar en Dios».

«No soy ningún genio. Sé que las expectativas de encontrar a mi hija con vida no son las mejores», ha señalado ante los medios de comunicación congregados en el exterior.