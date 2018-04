Nuevo intento por encontrar a la joven arrastrada por el mar en La Coruña Las labores de búsqueda se reactivarán durante el día de hoy. Ayer tuvieron que suspenderse por el estado del mar

La búsqueda de la joven de 22 años desaparecida el pasado viernes en La Coruña sigue sin dar frutos. Ayer, el operativo de emergencias se desplegó de nuevo por el entorno de las playas de Riazor y Orzán, pero las condiciones climatológicas y el estado del mar volvieron a dificultar las tareas, como informó el ayuntamiento. Hoy está previsto que se retome el peinado de la zona por tierra, mar y aire.

Desde las once de la mañana de ayer, el equipo de buceadores de los Bomberos trató de localizar el paradero — o al menos alguna pista— que ayudara a hallar a Andrea D. C., la orensana que se acercó en la madrugada del Viernes Santo a la orilla de la playa de Riazor, y que fue arrastrada repentinamente por un golpe de mar. Se encontraba con otros dos jóvenes que dieron la voz de alarma.

Junto a los Bomberos, el operativo estuvo integrado desde tierra por unidades de la Policía Local y Nacional, así como por efectivos de Protección Civil. En el mar, actuaron embarcaciones como la de Cruz Roja —enviada por Salvamento Marítimo— y desde el aire colaboró el helicóptero de emergencias «Helimer» con base en Santiago. En total, medio centenar de profesionales que ayer se vieron obligados a detener su actividad a las seis de la tarde por las circunstancias meteorológicas, las corrientes marítimas y la escasa visibilidad. «No merece la pena arriesgar a los buzos», llegó a declarar la concejal de Seguridad Ciudadana, Rocío Fraga, cuando compareció a mediodía ante los medios.

En el rastreo, los buceadores prestaron especial atención a una zona rocosa específica de la ensenada coruñesa. Según fuentes consultadas por Europa Press, es allí donde confluyen las corrientes y donde podría haberse encontrado el cuerpo de la joven, aunque finalmente no se halló ningún rastro. Sí se produjeron en cambio tres falsas alarmas: los miembros de las embarcaciones avistaron movimientos que resultaron ser de algas. Las lanchas, no obstante, no pudieron realizar acercamientos a la orilla debido al fuerte oleaje.

Parte de la familia de la joven, «destrozada» y «en estado de shock», se desplazó ayer hasta Riazor para seguir de cerca los trabajos del operativo, desde donde pudo ser atendida por los servicios de la Cruz Roja. Del mismo modo, los familiares presentes en Orense también recibieron la ayuda de la institución.

El revuelo policial y el despliegue de medios en la bahía de La Coruña recordó a otros momentos trágicos vividos en la ciudad, como el sucedido en 2012, cuando los agentes de la Policía Nacional Javier López, Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor perdieron la vida tratando de salvar a un estudiante eslovaco de Erasmus, Peter Velicky, que también falleció arrastrado por el mar.