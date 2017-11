Día por la Erradicación de la Violencia Machista «No nos damos cuenta de que estamos viviendo con un asesino» Inés Fernández vivió 30 años de maltrato: «Me había dicho que si hablaba me mataba»

ROCÍO LIZCANO

«Creo que no nos damos cuenta de que estamos viviendo con un asesino. Yo no lo quería ver; siempre me parecía que iba a cambiar, pero lo único que conseguí fue estar a punto de morir», dice Inés Fernández Lamela, una superviviente a casi tres décadas de malos tratos que en 2016 decidió plasmar su experiencia en el libro «As miñas fillas devolvéronme a vida». En marzo de 2011 ingresó en el servicio de Urgencias del hospital de Lugo con graves lesiones después de que su marido —hoy en prisión— intentase matarla golpeándola con un tablero en el garaje del domicilio que compartían con sus dos hijas. Fueron ellas, con 24 y 27 años en ese momento, las que dijeron basta y, con Inés ingresada en cuidados intensivos, formalizaron la denuncia que permitió la condena del maltratador. «¿Qué le diría a otras mujeres que estén viviendo situaciones de violencia como la que yo viví? Que no callen más, que pidan ayuda a familiares, amigos, policías, psicólogos... pero que no guarden silencio por más tiempo porque el silencio puede acabar matándolas. Que intenten salir porque vida sólo hay una y es muy triste perderla», apunta Inés Fernández.

El miedo, relata, fue una constante. «Si digo lo que acabo de decir es porque en mi caso la decisión no fue mía. Fueron mis hijas las que, haciéndose cargo de cosas que no correspondían a su edad, dieron el paso. Yo no lo hacía por miedo: él me lo había dicho varias veces que si yo denunciaba y él iba a la cárcel me mataba. Me tenía amenazada. Las mismas amenazas, pienso, que hacen seguir con sus maltratadores en casa a muchas de las que hoy todavía están calladas», relata.

Inés Fernández - ABC

Fueron treinta años de matrimonio en los que los malos tratos, cuenta, se fueron consolidando poco a poco. «Me casé con veinte años y la violencia no empezó con una bofetada, si fuese así, quizá, no lo sé, habría podido reaccionar de otra forma. Comenzó a nivel psicológico, de forma gradual, con cosas que, bueno, yo pensaba que hacía porque me quería: si decía que me cambiase de ropa creía que era porque quería que me viese bien, si se oponía a que saliese con mis amigas se me ocurría que le gustaba pasar más tiempo conmigo... Pensaba que si no hubiese hecho esta o aquella cosa él no se hubiese enfadado. Empiezas a sentirte culpable y cuando te das cuenta él es más dueño de ti que tú misma», expone.

Su marido cumple 17 años de condena —«me parecen pocos; intentó matarme tres veces y yo perdí treinta años de mi vida», sostiene Fernández— y este verano comenzó a disfrutar de permisos. Inés y sus hijas viven esas salidas del centro penitenciario con angustia. «Aunque tenemos los dispositivos de control telemático para supervisar las medidas de alejamiento, los dispositivos fallan. Hay muchas veces que empieza a pitar porque alguno de los dos extremos ha perdido la cobertura. Durante un día entero de los últimos seis que él estuvo de permiso no pude salir de casa porque el dispositivo falló. No tenía más información que él no estaba localizado; cuando me llamaron para avisarme me temblaron las piernas tanto que casi no me aguantaban el cuerpo. Creo que ante cualquier fallo deberían sustituir el dispositivo de inmediato y desde luego localizar al maltratador, porque nadie puede asegurar si ha habido una avería o es que el dispositivo ha sido manipulado», denuncia. «Para mí la reinserción en este tipo de delitos no existe. No entiendo que sólo seis años después disfrute de permisos. Si cumpliese esos 17 años íntegros en prisión no sería una condena reconfortante, pero al menos serían 17 años en los que tanto mis hijas como yo podríamos estar tranquilas, un poco», dice.

Difundir sus caras

En este Día Internacional por la Erradicación de la Violencia Machista, Fernández pide la visibilización de todas las víctimas — «ojalá pudiesen tener todas la fuerza de salir a la calle», desea— pero pone el foco sobre los maltratadores: «Habría que difundir sus caras, si los conociesen seguro que otras mujeres se apartaban».

«Cuando una mujer da el paso, un archivo del caso es un mazazo» En el año 2016 se presentaron en la Comunidad 5.683 denuncias por violencia machista, un 9% más que en el ejercicio anterior, dejando en Galicia un índice de 20,9 denuncias por cada diez mil habitantes, la segunda ratio más baja del conjunto estatal, según se recoge en la memoria anual del Tribunal Superior de Xustiza. El porcentaje de condenas en las causas que consiguieron llegar a juicio osciló entre el 54,2% de los procesos seguidos en juzgados de lo Penal y el 81,9% de los vistos en órganos especializados en Violencia contra la Mujer. «Normalmente las absoluciones son pocas, lo que se queda en el camino es por falta de pruebas, por carencia de material suficiente para llegar a juicio», expone la abogada viguesa Esther Lora. La disponibilidad de pruebas objetivas es un obstáculo importante en el enjuiciamiento de la violencia de género. «Es un delito que normalmente se comete en entornos privados o en condiciones en las que no suele haber pruebas testificales. Asistimos a casos muy llamativos como el de la Manada, pero la forma de violencia más habitual es un maltrato psicológico constante y continuado que se produce en casa, por ejemplo, o, en los casos de parejas que no conviven, no en público», expone Lora. Las nuevas tecnologías, apunta la penalista, han abierto una nueva puerta. «Los mensajes de Whatsapp o en redes sociales están ayudando mucho. Es cierto que el Tribunal Supremo ya ha dicho que hay que tener cuidado porque pueden permitir una manipulación o se podría fabricar una conversación, pero desde luego aquí en Vigo, y en Galicia, se están usando muchísimo; se hace un volcado del contenido, se transcribe y se utiliza», señala. Cuando no existen lesiones y, en consecuencia, no se aportan informes forenses ni partes de asistencia sanitaria, la declaración de la víctima es la única pieza inculpatoria. Se exigen entonces unos requisitos de persistencia en la incriminación, de coherencia y firmeza en la versión aportada complejos en la situación de vulnerabilidad que atraviesa la mujer. «La carga emocional es importante, eso hay que tenerlo en cuenta», afirma Lora, subrayando que la credibilidad de la mujer es el flanco de ataque para las defensas. «Hay mucha gente que no denuncia porque no tiene una alternativa habitacional, porque carece de recursos, porque tiene mucho miedo, porque no lo considera suficientemente grave o por un sentimiento de culpa por las consecuencias que la denuncia va a tener para el maltratador... Y claro, cuando da el paso, el archivo es un mazazo», señala. Lora asiste con preocupación al incremento de casos de violencia machista entre los más jóvenes: «Tenemos muchísimos casos de chicas jóvenes que están normalizando un tipo de relación que conlleva maltrato desde el minuto cero; muchísimos casos de chavales muy jóvenes condenados ya por maltrato, alucinados porque ni siquiera son conscientes de estar haciendo algo malo»», advierte.