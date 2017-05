NigrÃ¡n acogerÃ¡ el lanzamiento y desarrollo de una red de satÃ©lites

La apuesta aeronáutica gallega no pasa solo por el desarrollo de aviones no tripulados en Rozas. Si el recinto lucense aspira al liderazgo en el diseño y certificación de drones, en Nigrán se lanzan a la fabricación de nanosatélites. La empresa Aistech Space y el Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia (Cinae) instalado en el Porto do Molle del concello pontevedrés presentaron ayer una unidad mixta para poner en marcha los primeros satélites, de tipo «CubeSat», de una red que aspira a contar con más de un centenar de ellos en órbita en 2022. Con un presupuesto de 2,3 millones, de los que la Axencia Galega de Innovación de la Xunta (GAIN) aporta el 30%, y un plazo de ejecución de tres años, se espera lanzar los primeros ejemplares en el verano de 2019.

La unidad mixta servirá para desarrollar la tecnología necesaria para diseñar y fabricar en cadena estos satélites con elevados estándares de calidad, de forma eficiente y rápida, según explicó ayer el líder del proyecto, Fernando Aguado, durante su presentación. Guillermo Valenzuela, representante de Aistech, expuso —según informa Ep— que el objetivo es que dichos satélites proporcionen datos que puedan ser vendidos a empresas que actualmente no pueden acceder a ellos por su elevado coste. Como apuntó la directora del GAIN, Patricia Argerey, serán útiles, «con un gran valor añadido», para segmentos del sector primario como el pesquero, el agrícola y el agro-forestal. Al mismo tiempo, recogerán información de posicionamiento de buques y aviones, para controlar vertidos e incendios, obtener fotografías térmicas de la superficie terrestre y recopilar datos de redes de sensores distribuidas por todo el planeta.

Laboratorio tecnológico

Entre los patronos del Cinae se encuentran la Universidad de Vigo, la Zona Franca de Vigo, el Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG), Airbus, la Unión de Empresas Gallegas de Aeronáutica o Delta Vigo. Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca olívica, avanzó durante la presentación que se encuentra en fase de licitación un laboratorio tecnológico de 100 metros cuadrados donde los satélites serán testados. Salustiano Mato, rector de la Universidad de Vigo, animó a «cambiar el chip del ladrillo y reeducarnos como sociedad».