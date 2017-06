Naturaleza y música, protagonistas del «Verán no Gaiás»

La Ciudad de la Cultura de Galicia ha presentado su programa cultural de la temporada estival. «Verán no Gaiás» hará que más de 50.000 personas se aproximen a participar en las cerca de 50 actividades que preparan donde la naturaleza, la cultura y el entretenimiento serán los protagonistas. Entre estas destacan clásicos como «Atardecer no Gaiás», «Cidade Imaxinaria», as «Visitas Astronómicas» ou «Camiño ao Gaiás» y nuevas propuestas como «Unha noite no bosque». Con este programa la Ciudad de la Cultura continúa apostando por estimular el gusto de la sociedad por las artes. Para esto ofrecerán una gran diversidad de géneros y estilos así como promover un acercamiento a la naturaleza y el medio ambiente. Las industrias culturales gallegas también tendrán protagonismo ya que se busca resaltar su labor y dar a conocer a los artistas, bandas y compañías de Galicia.

El inicio de este programa de verano será el 6 de julio con una de las primeras actuaciones de «Atardecer no Gaiás», este ciclo de conciertos presenta su séptima edición y se realizará de jueves a sábados hasta el 26 de agosto. Las bandas gallegas encargadas de subirse al escenario serán algunas como Malandrómeda, que abrirá el ciclo, Triángulo de Amor Bizarro o Familia Caamagno. El cartel se completará con artistas nacionales e internacionales como Carla Morrison o Hidrogenesse. Entre las citas obligadas está «Camiño o Gaiás», que tendrá lugar todos los jueves de julio y agosto. Esta actividad fomentará los hábitos de vida saludables, propondrá rutas diferentes para acceder al lugar y conocer mejor el patrimonio cultural de Galicia. A esto se suman las «Visitas Astronómicas», muy demandadas, y que se realizarán en el Observatorio Astronómico Ramón María Aller todos los sábados por la noche. Para terminar, «Cidade Imaxinaria» será el festival dedicado a las familias.

El arte contemporáneo tendrá mucha presencia este año ya que además de las exposiciones habituales como «Da árbore á cadeira» se celebrará una nueva edición del «Encontro de Artistas Novos». En total 40 creadores emergentes mostrarán sus proyectos y participarán en un coloquio con artistas ya consolidados y con una gran trayectoria.

Actividades para los más pequeños

La música y la naturaleza son las novedades más representativas y que además están dirigidas a los niños con actividades muy variadas. La flora y fauna propias de la comunidad gallega serán las protagonistas de «Unha noita no bosque», donde los más pequeños tendrán que echar mano de su saco de dormir para participar en una acampada diferente. Además, tendrán la posibilidad de conocer oficios relacionados con la naturaleza y la madera. El toque musical lo pone el «II Festival de Bandas Infatís e Xuvenís e de Galicia», en el que se reunirán cerca de 500 músicos el 9 de julio. El punto y final lo pondrá la «Final da Liga Galega de Bandas de Gaitas» el 29 de julio.