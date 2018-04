La narcoabogada fugada, a su hija: «Mamá tiene un problema, lo arreglo y vuelvo» Tania Varela declaró este miércoles en el juicio por la muerte de su pareja: «Me dijo, si me pasa algo, vete»

La mujer más buscada por la Interpol durante un lustro fue capturada el pasado 26 de marzo mientras paseaba a su hija por un parque de Sitges. Cuando los agentes le pidieron que se identificase, Tania Varela dio una identidad falsa, pero no tardó en romperse y reconocer su verdadero nombre. Sin aspavientos ni escenas, la cambadesa accedió a acompañar a los efectivos de los Mossos d'Esquadra que la detuvieron después de despedirse de su hija, la persona por la que se cree que Varela estaba barajando fingir su muerte para poder empezar una nueva vida de cero. «Mamá tiene un problema, lo arreglo y vuelvo», le dijo a la pequeña antes de dejarla con una persona de confianza y dirigirse a la comisaría, donde el cotejo de huellas confirmó que los agentes estaban ante una de las personas más buscadas de Europa.

Apenas un mes después de su detención, la narcoabogada condenada por su implicación en un alijo millonario de cocaína, declaró este miércoles en el juicio por el asesinato de Alfonso Díaz Moñux, el que era su pareja hasta que un sicario acabó de un tiro con su vida. Es la primera vez que Varela habla abiertamente de lo que aconteció aquel día de diciembre de 2008 cuando a su novio le pegaron dos tiros en la cabeza cuando salía de su garaje. Varela lo acompañaba, iba sentada en el asiento del copiloto, pero dice que no vio nada porque justo en ese momento se agachó para coger el bolso. En la vista oral celebrada en la Audiencia de Madrid, la gallega indicó que que escapó porque el propio Díaz Moñux así se lo había aconsejado: «Si me pasa algo, vete, que yo intentaré proteger a mis hijas», ante las continuas amenazas de muerte que recibía.

Además, la testigo, que renunció a una posible indemnización del presunto asesino, al manifestar no haber «superado» ni «digerido» los hechos, ya que todo lo que pasó la dejó «fuera de lugar» y «en estado de shock», por lo que no ratifica sus anteriores declaraciones en sede policial e instrucción, porque no estaba «bien». Sobre dichas declaraciones, en las que ella habló de «unos colombianos» como sospechosos, Tania ha dicho que eso era lo que le contaba Alfonso. «Para mi sicarios, Colombia, hachís y todo eso me eran extraños, totalmente ajenos», manifestó, lo que despertó la risa de los presentes en la sala, tras lo que añadió: «en ese momento».

«Temas delicados»

A preguntas de los abogados sobre si Moñux sospechaba que David Pérez Lago, hijastro del narco gallego Laureano Oubiña, pudiera estar detrás de las amenazas que sufría, Tania expresó que él hablaba de David como también señalaba a otros, porque el abogado tenía «varios frentes abiertos» al haberse dedicado siempre a temas «tan delicados».

Sin embargo, varios policías que declararon en sesiones anteriores de este juicio manifestaron que Moñux, aunque no lo quiso hacer constar en su declaración, señaló directamente a Pérez Lago como autor de las amenazabas que denunció, achacándolo a que este hubiera mantenido una relación sentimental con Tania antes que él.