La mÃºsica gallega, protagonista de unas Fiestas del ApÃ³stol de Santiago sin grandes nombres

Mucha presencia de la música gallega y, dentro de esta, de la compostelana en el cartel de la Fiestas del Apóstol de Santiago que se presentaron este miércoles en la sede del Concello, pero sin demasiados grandes nombres para el público general. Los artistas más destacados del panorama gallego estarán presentes, desde el pregón a cargo de la cantante Uxía, a las noches de bandas de toda la comunidad, pero también con espacio para otras actividades culturales y para artistas llegados del resto de España y de países de todo el mundo.

Así, los 18 días de fiesta (del 14 al 31 de julio) contarán con «una intensa actividad», repartida por toda la ciudad, según el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega. Desde ópera, de la mano de la Real Filharmonía de Galicia junto a la propia Uxía, al de la Orquesta Sinfónica y el Coro del Gran Teatre del Liceu, con la proyección de «Il Trovatore» de Verdi.

Los platos fuertes llegarán según se acerquen los días grandes de las celebraciones. El 23, con los cuatro grandes grupos de Santiago: Cantigas e Agarimos, Brincadeira, Colexiata de Sar y Ultreia. El 24, noche de los grandes fuegos de artificio en la Praza do Obradoiro, otra de las fechas marcadas en rojo: The Chevelles, con su power-pop australiano y 27 años a las espaldas y The Gift, lisboetas en plena gira de conciertos por Europa. Todo ello en el escenario principal situado en la Praza da Quintana.

Comando Katanam, Bifannah, Jay, Bala e Novedades Carminha harán de la noche del 25 una jornada 100% gallega. Las cuatro bandas amenizarán el Día de Galicia, en un evento que ya tuvo éxito el año pasado, según el propio alcalde. Rosa Cedrón, en un homenaje a Chané, o Treixadura, también se subirán al escenario durante los festejos. No faltará la presencia de música nacional, de la mano de los barceloneses Dorian el día 26 y la internacional: desde el soul de Irvin Arthur & The Black Voices of América a la presencia de la estadounidense Macy Gray.

Toda la ciudad implicada

La Praza do Toural, con «Compostela É Música!» se llenará de música local del 25 al 31 de julio. La Praza de Feixóo, la Vía Sacra o Martiño Pinario serán otros lugares donde habrá mucha fiesta. El Apóstol no se olvida de otras actividades, como el circo el día 18 o una «Romaría Cativa» con actividades durante todo el día 20 para los más pequeños. También se podrá bailar al sol gracias a las sesiones vermú que se vivirán en la Praza de Cervantes.

Las fiestas contaron con un presupuesto de medio millón de euros, siempre según el regidor de Compostela Aberta, que afirma que «es un poco menos que el año pasado» gracias al incremento de los patrocinios de carácter privado.