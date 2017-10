José Luis Jiménez - La crónica Mucho borrón y cuenta nueva Honras y loas a Laxe y Touriño, como si el tiempo se hubiera detenido en marzo de 2009, y saludos a Gonzalo como el hombre del momento, en este 2017. Y entre medias, un agujero negro de líderes negados y personas que no se nombraron

Los partidos, como la política, tienen mucho de estado de ánimo. El PSdeG lleva demasiado tiempo instalado en la depresión, en una nube negra huérfana de esperanzas que ha ido creciendo elección tras elección. Esa pesadumbre se arrastra por este 13º Congreso, no porque no se considere a Gonzalo Caballero la persona adecuada para virar el rumbo, sino porque las bases necesitan alguna señal de que la cosa mejora para volver a ilusionarse. Demasiados chascos consecutivos.

Eso era lo que más se echaba de menos ayer en los pasillos, ilusión, entusiasmo por el tiempo nuevo, incluso euforia —aunque fuera fingida, postureo para la galería—. El acto de apertura, con un plenario desangelado y medio vacío, no tuvo chispa ninguna, y si hubo algo que se le acercara fueron las palabras de González Laxe a la militancia. Se cumplen treinta años de su gobierno —y de las circunstancias que lo rodearon, no conviene olvidar—, y sin embargo el PSdeG no tuvo los reflejos de organizar un mejor homenaje en el cónclave. Tienen todavía mucho que aprender de la derecha a la hora de homenajear su pasado.

Este PSdeG está en un proceso de reescritura de su propia historia. Ayer fue palmario. Honras y loas a Laxe y Touriño, como si el tiempo se hubiera detenido en marzo de 2009, y saludos a Gonzalo como el hombre del momento, en este 2017. Y entre medias, un agujero negro de personas que no se nombraron, líderes negados, no se sabe muy bien si por sus malos resultados o sus particulares circunstancias.

En efecto, ayer ni Pilar Cancela en su despedida tuvo una triste palabra de afecto para José Ramón Gómez Besteiro, el que fue su secretario general hasta que Pilar de Lara se cruzó en su camino. Ídem con Pachi Vázquez. Otro olvido con el agravante de que Lola Villarino —asesora áulica del nuevo líder— atribuyó las primarias en el PSdeG a Pedro Sánchez, cuando su paternidad es exclusiva de Vázquez, como los suyos recordaban por las esquinas. «¡Anda que no hubo que pelear con Rubalcaba y Oscar López para que nos las aceptaran!». Pero qué más da, el apóstol de la nueva política puede torcer los renglones de la historia y mucho más.

Otro capítulo corregido es el de la estrutura territorial. Para acabar con las baronías se crean ducados en forma de órganos comarcales. Viaje a los noventa para evitar concentraciones de poder. El pasado siempre vuelve, como Lola Villarino.

Tiene Caballero tarea ingente por delante. Y lo más perentorio no es ni siquiera un discurso solvente. Bien podría ir empezando por devolver la ilusión, el entusiasmo, la convicción a los suyos de que todo es posible. Sin ese intangible, el resto es una quimera.