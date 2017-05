Milleiros de persoas piden Â«poder vivir en galego sen restricciÃ³nsÂ»

Milleiros de persoas percorreron onte as rúas de Santiago na tradicional manifestación convocada cada 17 de maio pola plataforma Queremos Galego. Baixo o lema «En Galego sen límites», os asistentes reclamaron o seu dereito a «vivir con normalidade» empregando a lingua propia de Galicia «sen restriccións» no seu día a día. A marcha estivo encabezada por unha pancarta da plataforma convocante portada por representantes das distintas entidades integradas na mesma, como o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, ou Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüistica. Este último reivindicou ao inicio da protesta o dereito a poder vivir en galego sen ningún tipo de traba e denunciou que a día de hoxe existen dificultades en asuntos tan cotiáns como «abrir unha conta bancaria en galego».

A convocatoria foi secundada, ademais, por representantes de formacións políticas como o BNG, En Marea, PSdeG ou Esquerda Unida. En declaracións aos medios, o portavoz de En Marea, Luís Villares, reivindicou que a sociedade «quere vivir en galego sen límites» e «con normalidade» e criticou que a día de hoxe «se segue prohibindo que as matemáticas se impartan en galego», lanzando «unha mensaxe» de que o idioma «non é hábil para vivir todas as facetas da vida». Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou que se trata dunha marcha «importante para o futuro» do país e do idioma. Así mesmo, lanzou unha mensaxe «de optimismo» ao contemplar a «milleiros de galegos e galegas reunidos en Compostela para reivindicar o idioma» e realizou «un chamamento á mocidade para que sexa protagonista da rebeldía» a favor da lingua. «É unha lingua útil, moderna e fainos estar no mundo con voz propia, con personalidade e ábrenos as portas a miles de persoas», recalcou.