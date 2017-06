Mesía quiere arrebatarle a Bulgaria el récord Guiness de gente tocando la gaita a la vez

Batir el récord de 333 gaiteros tocando la gaita a la vez al son de la «Muiñeira de Lugo». Ese es el objetivo de la Asociación Veciñal San Antonio Olas, del Concello coruñés de Mesía, que intentará conseguir el próximo sábado 17 superar la cifra y entrar en el Libro Guiness. La marca la tiene desde el 2012 la ciudad búlgara de Sofía, que lo obtuvo tocando la gaita típica de la zonade los Ródopes.

Para obtener esta distinción mundial la Asociación llama a la participación a todas aquellos grupos y particulares que dominan este instrumento típico. En palabras de Cristina Castro, presidenta de la asociación mesiense, ya tienen confirmada la asistencia de «varias agrupaciones» y particulares, aunque afirma que mucha gente se acerca «sin avisar previamente». Castro cuenta que ya tienen asegurada la presencia «de entre 60 y 70 personas» a poco más de una semana de la celebración del intento.

Jueces altruistas

La acreditación del récord es otro de los frentes abiertos que deben solucionar. El Libro Guiness de los Récords, que aceptó la tentativa el pasado martes 7, certifica in situ «por 500 dólares, cifra que no tenemos», comenta la presidenta. Por ello, hace un llamamiento «altruista», a dos testigos del mundo de la notaría, la avogacía u otras profesiones que sirvan como fedatarias públicas. Es importante el altruísmo, ya que no pueden estar condicionadas ni ser parte de la propia organización para hacer la suma de las personas. De momento no ha habido ningún ofrecimiento.

Los interesados en participar tendrán que presentarse el sábado 17 a las seis de la tarde en la Carballeira de Santo Antón, en Olas (Mesía), con su gaita tradicional gallega y, a poder ser, vestidos con la indumentaria típica a la hora de tocar. La interpretación de la muiñeira durará un total de cinco minutos.