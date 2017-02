Medio Rural pide contundencia para frenar la plaga de la patata

Llegados a este punto, no queda otra que aplicar «medidas drásticas» para detener el avance de la plaga de la patata. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, abogó por acciones contundentes si Galicia no quiere ver cómo la tecia solanivora —la «pulga guatemalteca»— carcome la totalidad de las cosechas. «Si no somos drásticos, como estamos siendo ahora mismo, al final el resultado será lo que le está sucediendo a Canarias, que está toda infestada», declaró a los medios antes de presidir la reunión del Consello Forestal. Con ese escenario en mente, Vázquez recomienda a los gallegos que cesen sus cultivos en los 31 ayuntamientos que están afectados por la bacteria. La mayoría, dijo, responden al patrón del minifundio, la «leira» labrada para el autoconsumo. «Cuando uno recomienda que no se hagan plantaciones porque va a haber una prohibición, pues el gallego es lo suficientemente inteligente como para saber que no debe plantar ya», razonó, en declaraciones difundidas por Efe.

Entre otras cosas, porque lo obligará la ley. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) prepara un decreto para prohibir la siembra de la patata en los asentamientos de la polilla. En Galicia, hasta el momento, se han detectado casos en 13 demarcaciones de la provincia de La Coruña y 18 en la de Lugo. La mayoría son áreas próximas a la costa. Las limitaciones a la movilidad del producto, la cuarentena decretada hace semanas, impide «de facto» el comercio de la patata; castigada ahora por el efecto de una enfermedad importada de Canarias. Allí «se pierden oportunidades de negocio y de mercado como las que tenemos en Galicia», prosiguió la conselleira: «Del 100% de las plantaciones que hacen sólo recogen el 20%».

El ejemplo isleño ilustra la idoneidad de hacer caso a las recomendaciones de la Xunta y los concellos. Los cálculos del Gobierno gallego estiman que, aplicando constricción y sentido común, la plaga será un recuerdo en el plazo de un año. Todo «por el bien de Galicia y de nuestro producto», proclamó Vázquez. Por fortuna, la «pulga guatemalteca» todavía no ha hecho acto de presencia en las fincas amparadas por la Indicación Xeográfica Protexida de Galicia, lo que no resta para que se extremen las precauciones.

«Preocupación»

La Federación Rural Galega (Fruga) hizo patente ayer su «preocupación» por el cariz que está tomando el problema. En una carta enviada a Medio Rural, solicitan la convocatoria urgente de una reunión. «La incertidumbre es doble», dicen. Los concellos y las familias afectadas merecen ayudas, pero dejar de lado a «las zonas productoras de A Limia, Bergantiños o Terra Chá», concluyen.