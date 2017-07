Medio Rural admite que «va a ser difícil» no superar las 15.000 hectáreas

«Va a ser difícil», pero no van a «dejar de intentarlo». El director xeral de Ordenación Forestal de la Xunta, Tomás Fernánez-Couto, calificó ayer de «muy ambiciosos» los objetivos marcados por Medio Rural para esta campaña de incendios y reconoció la dificultad de las metas trazadas, que pasan por mantener la superficie afectada por debajo de las 15.000 hectáreas –en el mismo periodo de 2016 se sobrepasaron las veinte mil– y por no superar la cifra de 559 incendios –sin computar los conatos, aquellos que no avanzan más de una hectárea–. En cualquier caso, aseguró, la Xunta cuenta con un dispositivo bien dimensionado y todos los agentes implicados en la lucha contra el fuego van a trabajar para conseguir esas cifras.

«Estamos luchando contra una actividad delictiva que es muy alta y se dispara en condiciones extremas», recordó el director xeral en una entrevista en RNE, si bien, subrayó, el operativo de lucha contra el fuego planificado por la Xunta para este verano «es adecuado a la realidad», en la medida en que responde a «un nivel medio-algo de incidencia».

En cuanto a la escala de riesgo de incendios en la que se encuentra en la actualidad la Comunidad, Fernández-Couto refirió un nivel «moderado», un poco mayor en algunas zonas del «sureste de Galicia», en áreas limítrofes con Castilla y León.

El director xeral consideró que la legislación autonómica en materia forestal es «adecuada y muy específica» pero «hay incumplimiento». «Hay una inspección sancionadora detrás, pero debería haber más», sostuvo Tomás Fernández-Couto. En esta línea, señaló cómo dos medidas de seguridad contempladas en la ley autonómica, como son la prohibición de especies pirófitas en áreas no autorizadas y las tareas de limpieza en franjas de seguridad, dificultan la acción del operativo antiincendios.

En condiciones extremas, dijo, el dispositivo tiene que hacer frente cada día a «60, 80, 100 o 120 fuegos». Algunos, señaló, se complican debido a las «condiciones atmosféricas», al «combustible en el monte», y porque en ocasiones «hay que atajar varios fuegos al mismo tiempo».