Martínez liderará una candidatura al margen del PSOE si es expulsado «Trato de respetar a mis compañeros, pero no voy a votar contra mi ideario», asegura el vicepresidente del ente de provincial y alcalde de Becerreá

El vicepresidente de la Diputación de Lugo, Manuel Martínezamenaza con liderar una candidatura alternativa en las próximas elecciones municipales si el PSOE toma la decisión de expedientarlo o expulsarlo por romper la disciplina de voto del grupo socialista en el ente provincial. En una entrevista en la Radio Galega, el también alcalde de Becerreá aseguró que, aunque su deseo es «acabar su vida» política dentro de esta formación, él seguirá actuando de forma «coherente» y no apoyará ningún acuerdo plenario que considere «contrario a los intereses de la provincia» por mucho que se lo exija su partido.

«Si se me expulsa, si se me echa fuera del partido, si se me vuelve a abrir expediente por unas actuaciones que creo que son coherentes, legítimas, transparentes y de acuerdo con los principios socialistas, Manolo Martínez ya descubrió durante dos años que hay vida fuera del PSOE y de cualquier otro partido. Entonces, como yo tengo la intención de volver a ser candidato a la alcaldía de Becerreá, a partir de ahí y en función de eso iré tomando decisiones», apuntó el número dos de la institución luguesa. Lo cierto es que, tal y como admitió este domingo el propio Martínez, la posibilidad de que varias figuras anteriormente ligadas al socialismo lugués conformasen una candidatura alternativa al margen del PSOE «lleva mucho tiempo ahí», hasta el punto de que el regidor de Becerreá confesó haber hablado con algunas de ellas y ve «factible» que la opción cristalice e incluso logre «un buen resultado».

Entre las personas que formarían parte de esa candidatura alternativa figurarían nombres como el alcalde de Chantada, de Independientes das Terras de Asma (INTA), o el exregidor de Monterrroso, Jesús Otero, exmilitante socialista que también logró la alcaldía por este colectivo de independientes, aunque tuvo que abandonar el consistorio en 2016 tras ser condenado a un año de inhabilitación. El vicepresidente de la Diputación de Lugo aseguró desconocer qué personas estarían dispuestas a organizarse al margen del PSdeG, aunque sí confirmó que percibe un «descontento» con la hoja de ruta del partido, especialmente a nivel federal. «En Galicia Gonzalo está aterrizando, creo que lo está haciendo bastante bien, pero incluso en Madrid vemos como a todos aquellos que tienen años de militancia, que fueron representantes del partido, los están liquidando. Felipe González no pinta nada para el actual Partido Socialista. Guerra, tampoco. Rubalcaba, tampoco. Hay un rechazo a todos los que hicieron grande el PSOE que también se está trasladando a la provincia», señaló.

La relación entre Martínez y el resto de miembros del grupo socialista en la Diputación saltó por los aires durante las últimas semanas a raíz de la decisión del gobierno que lidera el socialista Darío Campos de retirarle al ente provincial Suplusa —presidido por Martínez— la encomienda de gestión de varios geriátricos de la provincia. El alcalde de Becerreá denunció que, de aprobarse esta medida en pleno, supondrá de facto la privatización de las residencias de mayores mediante una maniobra «torticera» de «no se sabe quién». «Yo creo que el que mecía la cuna lo sigue haciendo ahora», señaló en referencia velada al exlíder del PSdeG, Gómez Besteiro.