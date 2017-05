En Marea y BNG ensalzan en el Parlamento el rÃ©gimen de Maduro

Lo que inicialmente se presentaba como una iniciativa en la que todos los grupos expresarían su consenso para garantizar el pago de las pensiones que el gobierno de Venezuela le adeuda a miles de emigrantes gallegos acabó convirtiéndose para En Marea y BNG en el escenario perfecto para ensalzar el régimen de Nicolás Maduro.

Una propuesta presentada por el PSOE implicaba instar al Gobierno central a usar los canales diplomáticos oportunos para mediar en la situación de los 3.500 pensionistas gallegos que desde hace año y medio no reciben el importe de su jubilación tras el aumento de la conflictividad en Venezuela. El texto reclamaba, además, una acción exterior «firme y prioritaria» para garantizar las libertades democráticas en el país latinoamericano con medidas como la liberación de los presos políticos o la celebración de procesos electorales transparentes. Un punto que rechazaron apoyar nacionalistas y rupturistas, que aprovecharon sus intervenciones para realizar una airada defensa del régimen bolivariano.

La diputada de En Marea Eva Solla tachó la iniciativa de «irresponsable» y «llena de juicios de valor»

Expulsión de Antón Sánchez

«Es una iniciativa irresponsable, llena de juicios de valor. El pueblo está sufriendo actos terroristas de la derecha y saqueos», señaló la diputada de En Mareaen referencia a las protestas contra Maduro. No se quedó ahí. La parlamentaria rupturista tachó, además, de, en referencia a los opositores al gobierno de Venezuela. En línea con la postura de Solla, la diputada del BNGtambién aprovechó su turno de palabra para defender el régimen bolivariano, ignorando a lo largo de su intervención la problemática de los pensionistas gallegos. Prado calificó las demandas de más libertad y democracia en este país de «por quien no es incapaz de asumir la soberanía del país» y reclamó a los diputados de PSOE y PP —que respaldaron la propuesta íntegramente— no actuar como «hooligans» intentando «dar lecciones» a otros.

Tanto socialistas como populares le reprocharon a ambos grupos sus reparos a condenar abiertamente tanto el régimen de Maduro como su decisión de ignorar los convenios internacionales dejando sin pensión a los emigrantes gallegos. Unas afirmaciones que provocaron las protestas del diputado de En Marea Antón Sánchez que, después de interrumpir repetidas veces el discurso de la parlamentaria popular Raquel Arias, fue expulsado por el presidente de la Cámara y tuvo que abandonar el hemiciclo sin poder permanecer hasta el final del debate.