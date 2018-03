CONSELLO DAS MAREAS En Marea no cree a la diputada que se encaró con un Policía y vuelve a exigir su dimisión Los críticos con el líder del partido, Luís Villares, se alinean con Paula Quinteiro y boicotean la reunión de la ejecutiva

M. NESPEREIRA

@ABCEnGalicia Santiago Actualizado: 23/03/2018 23:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Primero fue el grupo parlamentario, después la coordinadora y ahora la ejecutiva de la confluencia sigue el mismo sendero. El Consello das Mareas decidió en la noche de ayer exigir la dimisión de Paula Quinteiro, la diputada involucrada el pasado sábado en una trifulca con la Policía de Santiago. Tras casi cuatro horas de encuentro, el órgano de la organización concluyó que la dirigente no dio suficientes «explicaciones» sobre su altercado con los agentes, y que tanto el uso de sus «privilegios» de represante institucional como las «implicaciones políticas» del caso llevaban a En Marea a recomendar su cese.

Con todo, todavía existe una posibilidad de que Quinteiro permanezca bajo la disciplina del grupo de En Marea en la Cámara gallega:«Las actas pertenecen a los diputados», aclaró el coordinador del órgano, Gonzalo Rodríguez. Así que será Quinteiro quien tome la decisión, días después de que sus compañeros de escaño y otras voces como la de Xosé Manuel Beiras le instaran ya a tomar la puerta de salida.

El rumbo adoptado ayer por el Consello no hace más que ratificar ese criterio, y lo hizo durante una cita que no estuvo exenta de polémica. Hacía meses que el grupo de críticos con la gestión de líder, Luís Villares, no hacía aparición en una reunión de estas características. Hasta el día de ayer. Un colectivo de miembros vinculados a un sectores de Anova, Podemos o la Marea Atlántica coruñesa, se presentó para arropar a Quinteiro y visibilizar ante el resto del partido su respaldo ante el polémico trance. Pero su presencia solo duró 20 minutos: el tiempo en que la parlamentaria, militante de la corriente anticapitalista de Podemos, dio explicaciones ante la ejecutiva, de la que no forma parte, y justo en el instante en el que Villares estaba iniciando su intervención.

A la salida, uno de los miembros de esta facción crítica, Pedro Rivera ‘Peyo’, de la Marea de Vigo, denunció ante la prensa la existencia de «ataques insidiososo» contra Quinteiro y la celebración de un «juicio político sin pruebas» que no estaban dispuestos a tolerar. «Hubo acusaciones personales y las consideramos inadmisibles», censuró.

El motivo del cabreo vino por parte de uno de los miembros del Consello, Xurxo Triñanes, quien explicó que la defensa de Quinteiro no puede escudarse única y exclusivamente en que «sea de los nuestros», sino que había que poner el «listón» de la ejemplaridad «más alto» que los demás, en referencia al PP.