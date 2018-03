La dirección de En Marea pide la dimisión de Paula Quinteiro La cúpula rupturista realiza esta petición, que aún tendrá que ser debatida, a pesar de que la parlamentaria pidió disculpas este miércoles

R. B.

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 21/03/2018 22:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La dirección de En Marea pide la dimisión de Paula Quinteiro por presuntamente encararse con un Policía local en Santiago durante un control que los agentes realizaron en la madrugada del sábado a un joven implicado en un acto de vandalismo. A través de un comunicado emitido al filo de la madrugada de este miércoles, la Coordinadora de la formación reveló que trasladará al Consello das Mareas la «petición de dimisión» de la parlamentaria; una petición que aún deberá debatirse en este organismo y en el que la propia Quinteiro podrá ejercer su «derecho de defensa». La petición de la cúpula de la formación trascendió momentos después de una reunión de más de dos horas celebrada en la sede del grupo parlamentario de En Marea. Al término de ese encuentro, tanto el portavoz de En Marea, Luís Villares, como el resto de los diputados del grupo rechazaron valorar este incidente a pesar de haber sido interpelados por la prensa al término de la reunión del grupo.

Sí habló la propia Quinteiro, que pidió disculpas por protagonizar este episodio. La parlamentaria, que en un primer momento negó cualquier implicación en los hechos, compareció a última hora de la tarde de ayer para pedir «perdón» por lo sucedido y para acusar al PP de utilizar este episodio «de manera demagógica».

Los miembros de su grupo no fueron los únicos que ayer evitaron respaldar a la parlamentaria. Martiño Noriega defendió ayer el «buen hacer» de la Policía Local de Santiago desautorizando así a la propia Quinteiro, que en su versión inicial acusó a un agente de actuar de modo «agresivo» y «violento» contra ella y contra un joven durante la madrugada del pasado sábado. La versión de Quinteiro contrasta con la del atestado policial, que asegura que la diputada rupturista intentó obstruir la identificación de un joven que estaba cometiendo actos vandálicos en la zona. Según el escrito, al que tuvo acceso ABC, la parlamentaria —miembro de la corriente anticapitalista de Podemos— se interpuso entre ambos, exhibió su tarjeta de diputada y acusó a los agentes de «secuestrar» su labor como representante pública, al tiempo que amenazó a los policías con denunciar su actuación a través de iniciativas en el legislativo autonómico. No obstante, y tras despachar con el jefe de la Policía Local, el alcalde de Santiago avaló la versión de los agentes. «Se defiende que hubo una correcta actuación y yo no dudo de la palabra del jefe de la Policía Local y de su buen hacer (....) No tengo por que dudar de los trabajadores del Concello», manifestó ayer el regidor, que aprovechó para calificar el caso de «incidente menor» objeto de una «instrumentalización política».

La polémica en torno a la diputada rupturista centró también la sesión de control en el Parlamento. El presidente de la Xunta instó al líder y portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, a «tomar medidas» para «restablecer la dignidad de la Cámara» a raíz de este episodio. «Señor Villares, ¿va a tomar alguna decisión como portavoz de su grupo?, ¿va a recuperar la dignidad de la Cámara después de lo ocurrido con una diputada de su grupo? Déjese de clamores en la calle y actúe como un diputado con un mínimo de dignidad», respondió Núñez Feijóo tras ser interpelado por el portavoz rupturista acerca de las protestas del colectivo de pensionistas. El líder del Ejecutivo autonómico apuntó que, desde su partido, condenan enérgicamente «el vandalismo en la calle» y censuró el hecho de que la parlamentaria usase su carné de parlamentaria para identificarse ante la Policía durante este incidente. «Los ciudadanos tienen derecho a mantener sus propiedades, vehículos u otras pertenencias de forma segura, y nosotros tenemos derecho a que la Policía, cuando quiera identificar a una persona, no use su carné de parlamentario para ejercer su labor de parlamentario durante actos de vandalismo», manifestó Feijóo.

No fueron los únicos que ayer evitaron respaldar a la parlamentaria. Martiño Noriega defendió ayer el «buen hacer» de la Policía Local de Santiago desautorizando así a la propia Quinteiro, que en su versión inicial acusó a un agente de actuar de modo «agresivo» y «violento» contra ella y contra un joven durante la madrugada del pasado sábado. La versión de Quinteiro contrasta con la del atestado policial, que asegura que la diputada rupturista intentó obstruir la identificación de un joven que estaba cometiendo actos vandálicos en la zona. Según el escrito, al que tuvo acceso ABC, la parlamentaria —miembro de la corriente anticapitalista de Podemos— se interpuso entre ambos, exhibió su tarjeta de diputada y acusó a los agentes de «secuestrar» su labor como representante pública, al tiempo que amenazó a los policías con denunciar su actuación a través de iniciativas en el legislativo autonómico. No obstante, y tras despachar con el jefe de la Policía Local, el alcalde de Santiago avaló la versión de los agentes. «Se defiende que hubo una correcta actuación y yo no dudo de la palabra del jefe de la Policía Local y de su buen hacer (....) No tengo por que dudar de los trabajadores del Concello», manifestó ayer el regidor, que aprovechó para calificar el caso de «incidente menor» objeto de una «instrumentalización política».

La polémica en torno a la diputada rupturista centró también la sesión de control en el Parlamento. El presidente de la Xunta instó al líder y portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, a «tomar medidas» para «restablecer la dignidad de la Cámara» a raíz de este episodio. «Señor Villares, ¿va a tomar alguna decisión como portavoz de su grupo?, ¿va a recuperar la dignidad de la Cámara después de lo ocurrido con una diputada de su grupo? Déjese de clamores en la calle y actúe como un diputado con un mínimo de dignidad», respondió Núñez Feijóo tras ser interpelado por el portavoz rupturista acerca de las protestas del colectivo de pensionistas. El líder del Ejecutivo autonómico apuntó que, desde su partido, condenan enérgicamente «el vandalismo en la calle» y censuró el hecho de que la parlamentaria usase su carné de parlamentaria para identificarse ante la Policía durante este incidente. «Los ciudadanos tienen derecho a mantener sus propiedades, vehículos u otras pertenencias de forma segura, y nosotros tenemos derecho a que la Policía, cuando quiera identificar a una persona, no use su carné de parlamentario para ejercer su labor de parlamentario durante actos de vandalismo», manifestó Feijóo.

«Explicaciones»

También el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, reclamó «explicaciones» a Villares tras los hechos «tremendamente graves» en los que se vio implicada la parlamentaria de En Marea Paula Quinteiro. Según Tellado, el relato del atestado policial refleja «un caso de utilización de prerrogativas parlamentarias para impedir una identificación policial», un hecho que —manifestó— «afecta a la esfera y a la dignidad de esta Cámara».