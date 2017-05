Una vez transcurridos dos años desde las últimas elecciones municipales, llegamos al ecuador del mandato en todos los ayuntamientos. Precisamente es en este momento cuando ya se puede valorar con cierto criterio, por un lado, el balance de la gestión del gobierno y, por otro lado, los proyectos iniciados y que podremos ver ejecutados en lo que resta de mandato. Lamentablemente, en Ferrol ni existe balance ni tampoco proyectos de futuro. No existe un alcalde a la altura de nuestra ciudad. En dos años de gobierno se ha dedicado a paralizar la gestión municipal, tanto los asuntos del día a día (ayudas de emergencia social, mantenimiento de barrios, pagos a proveedores…) como los temas esenciales para el futuro de Ferrol como el Convenio con el Ministerio de Defensa, vital para el desarrollo de nuestra ciudad.

En Ferrol, lo que tenemos es un alcalde que demuestra cada día su incapacidad para llevar el timón de un gobierno municipal. El mayor ejemplo de ello es la ausencia de presupuestos. No puede justificarse de manera alguna que en dos años un alcalde no sea capaz de elaborar el documento más importante para cualquier administración, el que marca los proyectos y las inversiones a ejecutar, el que prioriza los gastos que se destinan a cada área, en definitiva, el documento que permite dar cumplimiento a un programa, que en este caso, Jorge Suárez no tiene.

Poco después de las últimas elecciones municipales, ya anunciaba que él era un activista y que no venía a gestionar el Concello, y realmente hay que reconocer que fue uno de los escasos anuncios que cumplió en estos dos años, abandonar la gestión municipal. Pero, no nos equivoquemos, a un alcalde se le elige para que gestione un ayuntamiento y alguien que defiende lo contrario debería quedar inhabilitado para asumir cualquier alcaldía. Su gobierno, el más minoritario en la historia de Ferrol, con seis ediles más dos tránsfugas, ya acumula las dimisiones de tres concejales, un pacto de gobierno que duró poco más de un año y que mantuvo con fines partidistas para evitar que su ruptura tuviera incidencia en las últimas elecciones autonómicas. Es un equipo de gobierno dividido y desnortado por la falta de liderazgo de Jorge Suárez que, en este tiempo, no ha sido capaz de hacerse respetar entre los suyos.

En esta situación, Ferrol es a día de hoy como un barco que carece de hoja de ruta, que va a la deriva y sin rumbo porque además no hay nadie al mando, un alcalde que es incapaz de capitanear a su grupo mucho menos puede capitanear una ciudad como Ferrol. Desde luego, en dos años Jorge Suárez ha demostrado que vive muy alejado de Ferrol y de sus problemas y que su gobierno es un auténtico fracaso. Me temo que será un mandato perdido.

Martina Aneiros es portavoz del PP de Ferrol