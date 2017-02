Lugo se divorcia de la Â«era BesteiroÂ»

Lugo dice adiós al principal icono de la «era Besteiro». La alcaldesa socialista Lara Méndez marcó esta semana distancias con el que otrora fue su mentor político anunciando que el concello demolerá las polémicas torres de O Garañón, un proyecto que José Ramón Gómez Besteiro autorizó en su etapa como concejal de urbanismo en la ciudad y que marcó el inicio de su particular vía crucis político, provocando cuatro de las diez imputaciones que precipitaron su dimisión como secretario general del PSdeG. Un sorprendente anuncio realizado en primera persona por la regidora que durante años dio la cara por la obra y por la actuación de Besteiro en este caso, y que suma un nuevo varapalo para el exlíder socialista en la provincia de Lugo, provincia que esta misma semana encumbraba a uno de los principales críticos del «besteirismo», el alcalde de Becerreá Manuel Martínez, como vicepresidente de la Diputación que el socialista presidió durante años.

Con su decisión, la alcaldesa lucense pone fin al periplo judicial de estas cuestionadas torres, situadas en las cuestas del principal espacio verde de la ciudad, el parque Rosalía de Castro, y próximo a un edificio declarado BIC. Hace un mes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó su decisión de anular la licencia concedida en 2005 por Besteiro para levantar O Garañón al no contar con un informe favorable de la dirección xeral de Patrimonio y por el impacto paisajístico que la construcción causó en el parque. El fallo del TSXG — que no obligaba a derribar las torres— aún podía ser recurrido ante al Tribunal Supremo. Una opción que descartó Lara Méndez, que respaldada por dos informes técnicos compareció para aclarar que no sólo renunciaba a continuar pleiteando por la obra de su mentor político, sino que iría más allá reservando 300.000 euros para asumir su demolición.

Tras este anuncio, se abren nuevas incógnitas sobre quién asumirá los costes de acabar con este icono del urbanismo de la época de Orozco y Besteiro. La empresa promotora de la obra cuenta con un plazo de tres meses para presentar un nuevo proyecto ante el concello de Lugo, ya que las sentencias judiciales no ponen en duda la edificabilidad de la parcela sino el impacto de una construcción como O Garañón sobre las vistas del parque. Si el ayuntamiento y la promotora no llegan a una solución pactada, el constructor podría reclamar una indemnización de 26 millones de euros, cantidad en la que cifra las pérdidas ocasionadas por el periplo judicial y la parálisis de la polémica construcción.

La alcaldesa lucense prometió que intentarán actuar con «rigurosidad» para evitar una indemnización millonaria por parte de concello, aunque el portavoz del PP en el ayuntamiento de Lugo Jaime Castiñeira va más allá y pide que sean Besteiro y el ex alcalde Orozco los que respondan con su patrimonio ante una hipotética compensación millonaria. «Si hay que pagar algo que sea lo mínimo posible y que lo paguen los verdaderos responsables, es decir los que aprobaron esa chapuza y esa irregularidad», denunció Castiñeira, que como alternativa propone que sea el PSOE el que asuma de forma subsidiaria el coste de una posible indemnización al promotor.

Nuevo revés a Besteiro

La de Méndez anunciando la demolición de O Garañón fue solo la primera de las imágenes que en esta semana ilustraron la pérdida de peso político del ex secretario general del PSdeG en una provincia en la que su influencia continuaba siendo notable. El actual presidente de la Diputación lucense, Darío Campos, protagonizó tan sólo un día después un nuevo desplante al besteirismo ascendiendo al puesto de vicepresidente del ente provincial a Manuel Martínez. El alcalde de Becerreá lideró durante los últimos catorce meses los ataques contra el ex líder socialista, al que llegó a culpar del varapalo electoral del partido en las últimas elecciones gallegas.