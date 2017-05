Esta semana nos ha quedado claro que ni Xosé Manuel Beiras, ni Luís Villares ni Xulio Ferreiro: quien de verdad manda en En Marea es Pablo Iglesias, y si no cómo se puede explicar que una senadora rupturista haya votado en las Cortes en contra del AVE a Galicia, e incluso contra la construcción de las estaciones intermodales por las que dicen estar tan preocupados los alcaldes de La Coruña y de Santiago.

Al día siguiente se apresuraron a afirmar que se trataba de una «moción trampa», pero se les ha visto el plumero. Es curioso ver cómo toda la bravura que sueltan por la boca cuando están aquí, se queda en nada en cuanto sus jefes del partido morado los llaman a filas. En Galicia advierten de que no van a pasar ni un mínimo retraso en las obras de Alta Velocidad, pero como en la Complutense deben haber decidido que lo de la Alta Velocidad es un invento burgués que no sirve a los fines del proletariado, pues ellos amén. Si hay que votar que no en el Senado, se vota, de qué vale la coherencia. Y no es algo aislado, porque lo mismo ha ocurrido con la autovía proyectada entre las comarcas del Bierzo y Valdeorras, la A-76, para la que han pedido un recorte de fondos en los Presupuestos de este año. Son como los nacionalistas vascos, pero al revés, aquí empeñados en que las obras se hagan en otras comunidades. Serían capaces de negociar un apoyo a las cuentas del Gobierno a cambio de que tengan menos inversión en Galicia. Mal negocio hacemos con ellos, en cuatro añitos nos van a dejar sin nada.

Los rupturistas son lobos que enseñan los dientes y aúllan —con razón o sin razón— para protestar contra Alberto Núñez Feijóo, pero se convierten en corderitos mansos cuando se trata de plantarle cara a los suyos. Menos mal que el ritmo de construcción de las obras del AVE no depende de ellos, porque si fuese así ya nos podríamos ir olvidando de ir en tren a ningún sitio.