José Manuel Rey Varela: «La renta social en Galicia es la de la Xunta. Lo demás son anécdotas»

Es viernes y va sin corbata. La entrevista encaja milagrosamente entre una visita y un almuerzo de trabajo. La expansión presupuestaria de la Xunta se traduce en alegrías para las cuentas de su departamento. De cara a 2018, todo apunta a que volverá a haberlas. Mira de reojo a su Ferrol natal, y guarda silencio sobre su futuro.

—Feijóo anunció 60.000 personas en situación de dependencia atendidas a finales de 2018. ¿Son deberes o la cifra ya estaba en previsión?

—La previsión eran 60.000 dependientes atendidos en la legislatura y el deseo de Feijóo es intensificar esta atención a nuestros mayores. Ahora estamos por encima de la media del resto de autonomías, y una mejora presupuestaria en Galicia asociada a otra mejora en el Estado nos permitirá llegar al objetivo. Es verdad que también dependemos del Estado, pero estamos trabajando en ese ámbito. Sus cifras no están cerca de ese 50% que marca la ley, pero esperamos una mejoría tras un año de trabajo de la comisión de dependencia.

—Si se llega a esa cifra en 2018, ¿cuál será entonces el reto para el final de legislatura?

—Nuestro objetivo, que adelantamos al 2018, es que el porcentaje de atención sea superior al 90%. Es un porcentaje no ya muy por encima de la media estatal, sino más razonable que el de los últimos años. Tenemos que pedir perdón a toda esa gente a la que no pudimos atender por culpa de la crisis, de la propia génesis de la ley... No es cuestión de echar la culpa, pero en fin. Lo importante es llegar a esa cobertura y trabajar también en la prevención de la dependencia. Queda mucho camino por hacer.

—¿Hay lista de espera?

—Sí, la hay. Es de alrededor de un 25%, algo más de 15.000 personas. Esperamos darles solución en esta legislatura. Es un reto de mandato del presidente Feijóo. Queremos lograrlo si el Estado nos acompaña.

—¿Cuáles van a ser las líneas de su Consellería para 2018, ahora que están a punto de conocerse sus presupuestos?

—Por un lado, las familias. Queremos que Galicia siga siendo el mejor lugar para ser niño o niña. Tenemos los mayores apoyos a la natalidad de España. Queremos seguir complementando las políticas de conciliación, constituyendo un observatorio de dinamización demográfica. Más conciliación y mejor corresponsabilidad. Estamos cerca de llegar a ese 40% de cobertura de escuelas infantiles prometido en las elecciones. En segundo lugar, mayores y personas con discapacidad, llegando a esos 60.000 dependientes atendidos. En 2009 eran 15.000. Los hemos multiplicado por cuatro. Y por último dos planes ya iniciados para mayores, consistentes en la construcción de siete nuevas residencias en las grandes ciudades, y otro llegando a siete millones de horas de atención en el hogar para las personas que prefieren quedarse en casa en lugar de una residencia. Este gobierno no le dirá a nadie dónde tiene que estar, y por eso garantizamos los mejores servicios.

—Se ha anunciado la extensión de la Tarxeta Benvida hasta los tres años del niño. ¿Está resultando un estímulo efectivo?

—La natalidad es un tema complejo. No hay una causa única por la que la mayoría de las mujeres en edad fértil tienen un hijo cuando nuestros estudios nos dicen que querrían tener dos. Por tanto, todas las ayudas que pongamos no son definitivas sino complementarias. Pero cuantas más tengas encima de la mesa, más podrá ayudar. Y por otro lado, estas medidas tienen que ser duraderas en el tiempo. No se alteran tendencias de baja natalidad en una legislatura ni en tres. En Francia llevan más de setenta años con políticas estables. Exige consenso político y social. Nuestro último dato de natalidad en Galicia de 2015 nos sitúa en 1,12. Es mejor que el de finales de los noventa o de los últimos años.

—Risga. No deja de ser una paradoja que en el momento de mayor recuperación económica se aumente la dotación. ¿No todo el mundo sale de la crisis?

—No es paradójico, sino que responde a que cuanto mejor va la economía, más podemos invertir en políticas sociales. Hay que gestionar bien las cuentas para hacer una buena política social, no nos engañemos. En 2009, en plena crisis, se destinaban 20 millones de euros a esta renta; hoy dedicamos 60 millones. La recuperación, además, empieza por eso de la prima y el PIB, pero la última es la de los sectores más castigados, los de la exclusión social. Y la recuperación de esos sectores está empezando este año, con una mejor solicitud de Risgas en este momento. Este es un dato objetivo.

—¿Qué opina de las rentas municipales sociales?

—Hoy hay una renta social de inserción a nivel autonómico. El resto son cuestiones anecdóticas. Si alguien garantiza una renta social es la Xunta. Algunos plantearon que solucionarían la desigualdad social desde las ciudades, y luego se encontraron que no supieron o no quisieron hacerlo. Desgraciadamente, no es comparable la Risga con la de cualquier ciudad. Ojalá nos cordináramos más.

—¿Es razonable que haya un centro de día en cada concello?

—No, no lo es. Los centros de día tuvieron un auge un poco ideológico, y lo que debe hacerse son mejores servicios coordinados y planificados. Galicia tiene la mitad de núcleos de población de España. Tenemos centros de día que, en general, satisfacen nuestras necesidades.

—Refugiados. ¿Se han cubierto las previsiones o había capacidad para dar cobijo a más?

—No, hay capacidad para muchos más. Hay un problema en Europa de carácter político a la hora de acoger. Galicia está preparada para recibir después de una gran colaboración entre organizaciones, concellos y Xunta.