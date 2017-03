Asumió ser el portavoz del grupo municipal del PSdeG en La Coruña hace menos de un mes tras el rechazo de los socialistas a apoyar la cuestión de confianza planteada por Xulio Ferreiro. Desde entonces, José Manuel García (La Coruña, 1965) es la principal cara visible de los socialistas coruñeses en María Pita.

—¿Por qué renunciaron a presentar una moción de censura junto con el PP tras votar en contra de la cuestión de confianza de Ferreiro?

—Quien planteó la moción de confianza fue el alcalde. Nosotros le dijimos alto y claro que no tenía nuestra confianza, pero no mencionamos en ningún momento la moción de censura. Es cierto que mantuvimos una reunión con el PP, pero tampoco hubo una proposición concreta a la que nosotros tuviéramos que decir una cosa u otra. Hablamos de cuestiones generales y de asuntos estratégicos para la ciudad, pero tampoco estaba en nuestra hoja de ruta establecer con el Partido Popular un mecanismo para formalizar nada que no fuera el rechazo a la moción de confianza.

—¿De qué han valido entonces estos treinta días de espera para la aprobación de los presupuestos?

—Quien tiene que explicar de qué ha servido a la ciudadanía este proceso es el alcalde. Nosotros estuvimos hasta última hora intentando consensuar un modelo en el que pudiésemos aprobar los presupuestos. Él rechazó todo y prefirió este formato. Si quería hacerlo podía haberlo hecho ya en noviembre y evitarnos los malos entendidos vetando a personas o haciendo comunicados contra el PSOE. Nosotros ante la solicitud de confianza le dijimos que no la tiene. ¿Podríamos habernos abstenido y las cuentas se habrían aprobado? Sí, pero nosotros ya no tenemos confianza en él y es muy importante que las personas puedan entender que hay una opción diferenciada a la de PP y Mareas. Hay que decirle alto y claro que las cosas se pueden hacer de forma diferente

—¿No es contradictorio criticar a Ferreiro como alcalde y permitir que siga gobernando La Coruña?

«Dejar que Ferreiro gobernase solo en 2015 no es de las decisiones de las que estemos más satisfechos»

—Los ciudadanos en las últimas municipales hicieron un voto muy significado metiendo 17 concejales progresista y 10 del ámbito de la derecha. Nosotros facilitamos la investidura de Ferreiro sin querer entrar en el gobierno, pero meses después le dijimos que la ciudad iba muy mal y que creíamos que era mejor que contase con nosotros porque sus concejales no estaban haciendo bien las cosas y pensábamos que se estaba penalizando el proyecto progresista. Nos dijeron que no. Así que para nosotros no es mejor escenario poner en el gobierno al PP que tener a Ferreiro porque la ciudad votó mayoría de concejales progresistas. Creemos que el alcalde ya no tiene nuestra confianza, pero el PP nunca la tuvo ni ha hecho nada para ganársela.

—¿Cierran definitivamente la puerta a entrar en el gobierno?

—Pensamos que la Marea ha perdido una gran oportunidad y que se equivocaron gobernando en solitario. Ni abrimos ni cerramos la puerta, es que de eso ya no se está hablando después de la moción de confianza, aunque quisimos dejar claro que nuestro voto en contra no significaba que nos levantásemos de la mesa. Pero ellos tienen la inercia de hacerse las víctimas y de decir que es el PSOE el que no les deja hacer. Mire, hagan ustedes lo que quieran que para eso gobiernan. Si no lo hacen es por que no pueden, no quieren o no saben. O las tres cosas juntas.

—¿Se arrepienten de haber apoyado a Ferreiro en 2015?

—Posiblemente haber dejado que gobernase en solitario no fue de las decisiones de las que estemos más satisfechos. La autocrítica en política es obligatoria cuando lo hiciste mal y hace dos años pensábamos que iba a ser distinto, por eso le hemos retirado la confianza ahora. Así que si pudiésemos ir atrás en el tiempo, posiblemente, sabiendo lo que pasaría dos años después, el formato de gobernabilidad en la ciudad que hubiésemos propuesto hubiese sido otro.

—¿Cuál?

—Otro. Desde luego no en solitario como están ahora.

—¿Prefieren el gobierno de Carlos Negreira o el de Xulio Ferreiro?

«Creemos que el alcalde ya no merece nuestra confianza, pero el PP nunca la tuvo ni ha hecho nada para ganársela»

—El gobierno de Negreira tuvo una contestación en la ciudad alta y clara y Ferreiro está desaprovechando una gran oportunidad por querer hacerlo todo en solitario y por obsesionarse con la marca «Marea». Están centrados en pequeñas cosas vinculándolo todo con la Marea y creo que se están olvidando de que la ciudad necesita una planificación y una estrategia. Así que no nos gusta ninguno.

—¿La negociación con la Marea ha dividido aún más al partido socialista en La Coruña?

—En el PSOE el debate interno es el deporte nacional, pero cuando se decide una orientación el partido va en bloque. Es cierto que hubo dimisiones que nos sorprendieron y con las que no contábamos. Yo no contaba con estar hoy de portavoz. Espero que después de los congresos que se celebrarán este año acabe saliendo un grupo cohesionado que acabe trabajando por un objetivo común.

—¿Va a optar en esos procesos a ser el próximo secretario general del PSOE coruñés o candidato a la alcaldía?

—No entra en mis planes tener un cargo orgánico. Ya me llega con la portavocía. La alcaldía es otro proceso que va para largo y el debate se abrirá en su momento.