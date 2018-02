Investigan por homicidio a la pareja de Sonia Iglesias y a su hermano Araújo acudió a la comisaría pero se negó a responder a las preguntas que le hicieron sobre la desaparición. Los agentes de la Científica centraron su labor en una alcantarilla que conecta con una capilla cercana a la casa

PATRICIA ABET/CRUZ MORCILLO

Santiago/Madrid 22/02/2018

Siete años y medio después de que Sonia Iglesias desapareciese sin dejar rastro de camino a su trabajo, la investigación ha logrado armar una acusación lo suficientemente sólida como para imputar por homicidio a la pareja sentimental de la pontevedresa, Julio Araújo. Padre del único hijo de la treinteañera y una década mayor que ella, Araújo fue imputado en su día por detención ilegal, pero la falta de pruebas obligó a la juez encargada del caso a archivar la causa en 2015. Dos años después, las pesquisas de los agentes de la Policía Nacional han logrado reactivar un caso que siempre ha permanecido en la memoria colectiva de los pontevedreses y que desde el primer momento apuntó a Araújo por las lagunas detectadas en el relato de los hechos.

La versión del compañero sentimental de Sonia, eterno sospechoso desde ese 18 de agosto de 2010, defiende que ella se bajó del coche para hacer un recado y enfilar directamente hacia su trabajo en un Massimo Dutti de la ciudad. Sin embargo, Sonia nunca llegó a la tienda y su rastro se desvanece en una zapatería a la que llevó a arreglar unas sandalias. Aquel mismo día, la cartera de la desaparecida fue hallada en el poblado marginal de O Vao y tres días después se localizaron otros efectos personales en el mismo punto, pero ni una sola pista de la dirección que Sonia pudo tomar ni de cómo sus cosas habían llegado allí.

Durante los últimos años, Araújo ha sido interrogado en varias ocasiones por la Policía. La última, este mismomiércoles y solo veinticuatro horas después de que un equipo de la Policía Científica se desplazase desde Madrid para rastrear en profundidad una vivienda propiedad de la familia y en la que él y Sonia convivieron durante un tiempo. Este cara a cara con el instructor duró apenas una hora, pero de la boca de Araújo no salió nada más que un «no voy a declarar». Consultado sobre esta encuentro, el abogado del compañero sentimental de Sonia confesó no poder indicar las novedades que se han producido para que pasase de imputársele detención ilegal a homicidio. La defensa de Araújo también manifestó a la puerta de la comisaría que su representado «siempre ha respondido con serenidad y seguridad absoluta respecto a que no tuvo ninguna intervención en estos hechos».

En los registros que desencadenaron esta imputación, los agentes peinaron toda la casa, muy deteriorada por la falta de uso, y se centraron especialmente en la finca que la rodea y en un pozo que llegaron a drenar. Ayer insistieron en este punto hasta alcanzar una alcantarilla que conecta con una capilla cercana en la que también mostraron especial atención. Lo delicado de estas pesquisas, que se están realizando con absoluto hermetismo, llevaron a la juez a decretar un secreto de sumario que nadie se ha saltado. De ahí que, hasta el momento, se desconozca si estos exhaustivos registros han servido para arrojar luz sobre el caso y, sobre todo, cuáles son las motivaciones que han derivado en la investigación de Araújo.

El hermano, salpicado

Otra de las incógnitas tras la reactivación de la investigación la protagoniza David, el hermano de Julio. Por primera vez desde que se perdió la pista de Sonia, su cuñado ha sido salpicado por un caso sumamente complejo pero que podría estar encarando su recta final. Según ha podido saber este diario, David Araújo también se negó a declarar este miércoles en unas dependencias policiales que abandonó también como investigado por la muerte de su cuñada. A propósito de este inesperado acelerón, la abogada de la familia Iglesias indicó a este diario desconocer los motivos que han llevado a la imputación de Araújo, apelando a un secreto de sumario que, interpretó, «si es necesario será por algo». Sobre cómo está viviendo el entorno de Sonia las últimas novedades, la letrada confesó que son momentos de «mucho nerviosismo y desasosiego» a espera de que las pesquisas puedan aclarar qué ocurrió aquella mañana de agosto. Por su parte, la hermana de Sonia manifestó su esperanza en los avances del caso aunque llamó a prudencia indicando que «otras veces» se habían dados pasos adelante que finalmente no quedaron en nada.

Tras una jornada de tensión a las puertas de la comisaría de Pontevedra, se espera que esa expectación se traslade a los juzgados de la ciudad, donde —en palabras del abogado de Julio Araújo— el principal sospechoso tendrá que declarar «en breve».