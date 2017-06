Aeste paso va a haber que implantar los controles de alcoholemia en el Parlamento a la hora de presentar iniciativas, porque vista alguna de las que se han debatido esta semana uno no sabe si es que algunos quieren volver a la Inquisición en pleno siglo XXI o si se pasan con las gotas de aguardiente en el café de sobremesa, y después no responden de sí mismos.

¿Qué invento es ese de una comisión de investigación preventiva para indagar si alguna de las concesiones que tiene Villar Mir en Galicia está sujeta a irregularidades? Estoy seguro de que si le hubiesen dado un par de vueltiñas a la propuesta antes de llevarla al registro la habrían dejado en el cajón de las ideas en cuarentena. Ese razonamiento de «como en Madrid parece que podría haber gato encerrado, investiguemos aquí por si acaso» vale que se le ocurra a los participantes de las manifestaciones pro-okupa que están tan de moda, pero no a diputados a los que como mínimo se les presupone cierto conocimiento de cómo funciona un estado de Derecho.

Lo más curioso de todo esto es que los mismos que quieren investigar basándose en meras sospechas subjetivas hace sólo unas semanas se quejaban amargamente de supuestos juicios paralelos contra miembros de su partido que sí tenían abiertas causas judiciales. Ejemplo de libro de la ley del embudo.

Yo no sé si hay o no manteca en los negocios gallegos de Villar Mir, lo que sí tengo claro es que si hay algo que escarbar será la justicia quien lo haga, movida por el deseo de que se cumpla la ley, y no un grupo de políticos con ideas preconcebidas que lo único que quieren es desgastar al gobierno autonómico.

Por cierto, qué diputados tan osados tenemos en la oposición: Jessica Fletcher y Sherlock Holmes a su lado son meros aficionados en la persecución del delito. Que tiemblen los malos, que llegan Carmen Santos y Ana Pontón con las lupas a inspeccionar la escena del crimen. Gracias a Dios que tenemos división de poderes en España.