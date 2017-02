El escenario que ha abierto en La Coruña la moción de confianza perdida por Xulio Ferreiro anticipa el gran debate pendiente en el socialismo español actual. A nivel local tienen que decidir entre vivir arrodillados asumiendo sin rechistar los vetos de la Marea o plantearse en serio la posibilidad de una moción de censura que propicie un gobierno alternativo. La misma bifurcación que se les plantea en las primarias al escoger entre el regreso con Pedro Sánchez a la caverna convirtiendo al PSOE en una sucursal de Podemos y sus satélites o la vía ensayada estos últimos meses por la Gestora iniciando un proceso de reconstrucción orgánica e ideológica para tratar de recuperar su lugar en el tablero político.

Quizás el socialismo no esté en condiciones de dar este tipo de debates sin resquebrajarse aún más, pero hay momentos en los que ya no se puede seguir huyendo. Toca mojarse y decidir de una vez por todas si van a seguir soportando las humillaciones de los mareantes hasta convertirse en una simple muleta del rupturismo o si se atreven a romper el pensamiento único impuesto en la izquierda por los populistas y ensayan un discurso propio sin complejos. Porque lo sucedido en La Coruña no es un caso único. Ese pretendido matrimonio entre el PSdeG y los mareantes no funciona en ningún lado. En Ferrol el esperpéntico divorcio acabó esta semana en los juzgados y en Santiago la relación, aunque con menos estrépito, se ha roto también hace mucho tiempo.

No es una decisión sencilla, pero sí simple. Solo tienen dos opciones. Si pretenden mostrarse como alternativa conjunta al gobierno del PP, como sugiere Leiceaga, sobran los espectáculos públicos que están dando. Y si entienden que mezclar agua y aceite no funciona, como propugnaba el ala que sostenía a Méndez Romeu, están tardando en reaccionar y separar sus caminos de los populistas.

En realidad, el socialismo gallego aún está anclado al debate abierto en sus primarias del año pasado. Pagando además las consecuencias de que el partido a nivel nacional no haya tampoco clarificado qué senda escoger y qué papel pretenden jugar en el tablero político. La Coruña les brinda la oportunidad de iniciar la discusión. De plantearse en serio si tienen alma de comparsa del populismo o si se atreven a seguir su propio camino.