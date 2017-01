Guía para votar con En Marea

Por directa que a veces se quiera plantear la democracia de los partidos, En Marea se juega este fin de semana algo más que la elección de su órgano ejecutivo, el llamado Consello das Mareas. Urnas mediante, unos mil seiscientos afiliados votan su composición, e indirectamente el liderazgo de Villares y los juegos de equilibrios que regirán la vida de la confluencia.

1 Qué se vota: la primera ejecutiva

Después de votar un reglamento en el plenario del pasado noviembre, las primarias seleccionarán a los 35 miembros del Consello das Mareas: la primera ejecutiva permanente. El lunes se darán a conocer los resultados tras las votaciones de hoy y mañana. Ostentará «con carácter ordinario» la dirección política de un partido que aspira a dejar de ser instrumental. Una vez designada, del Consello partirán los miembros de la coordinadora, encargada de nombrar a uno o varios portavoces.

2 Las listas y sus componentes

Concurren tres. «Máis alá», liderada por Luís Villares, Beiras como número tres y varios miembros de las mareas locales, incluida la Marea Atlántica. Los afines a Xulio Ferreiro promovieron –y consiguieron– vetar al magistrado como portavoz orgánico, aunque dará la batalla por ser el referente orgánico. Entre otras cosas porque las dos candidaturas rivales sí lo postularán como líder. Se trata de «Somos quen», liderada por el diputado David Rodríguez e impulsada por Anova, y «Queremos participar», integrada por miembros de Cerna.

3 Villares, ante su primer «match ball»

Es el asunto nuclear. El portavoz parlamentario se fajó en el mes de noviembre para que la Marea Atlántica no le cerrara el paso a encabezar En Marea como partido. El recién bautizado «villarismo» y el clan de Ferreiro pactaron un texto conjunto, con una limitación del 20% de los puestos en el Consello para cargos institucionales. Sorteó el bache, pero fue un espejismo. A comienzos de esta semana, la proclamación de las candidaturas daba a conocer que, esta vez sí, sus propios compañeros de lista le habían vetado. Del laberíntico proceso de las primarias brotaba otra evidencia a cielo abierto: el juez depende ahora de los «villaristas» presentes en las otras candidaturas si quiere mantener intactas sus opciones. «Lo único que doy por hecho es que trabajaré por la confluencia como vengo haciendo hasta ahora», declaró él, mientras negaba el muro de cristal que le habían construido delante. «La referencialidad ni la da ni la quita un papel», se limitó a decir.

Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega o Antón Sánchez le dieron su respaldo en la presentación de «Máis alá» y se han pronunciado en varias ocasiones a favor de reforzar su figura.

4 Un proceso con efectos colaterales

El único actor imbricado en la Marea que ha dado un paso a un lado ha sido Podemos. La formación morada permite que sus miembros participen como aspirantes «a título individual» –la diputada Paula Quinteiro es un ejemplo–. Pero no más allá. Los «pablistas» y «errejonistas» gallegos lo fían casi todo a lo que ocurra en la Asamblea de Vistalegre II. Ello no impidió, no obstante, que no pronunciaran en público sus opiniones. La parlamentaria en el Congreso Ángela Rodríguez «Pam» señaló un exceso de «testosterona» y de «vieja política» en las cuitas internas por el poder.

En Anova se extraerán varias conclusiones de lo que ocurra el lunes. Casi todos sus líderes están con Villares –Beiras, Noriega y Sánchez–, pero han optado por repartir los huevos en varias cestas y lanzar una candidatura propia. Con toda probabilidad, el histórico líder ocupará un sillón en el Consello, por lo que deberá dejar su puesto en el partido nacionalista y desencadenar otro proceso para elegir a su portavoz nacional.

5 ¿Y después?

Conocidos los resultados, los cargos de la ejecutiva se repartirán de forma proporcional entre las tres listas. Dentro del Consello, los «villaristas» harán recuento de aliados para comprobar si suman mayoría para condicionar la elección de la coordinadora y a los portavoces.