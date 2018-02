Dos guardias salvan la vida de un bebé desvanecido y atrapado en un atasco Los padres trataban de llegar a urgencias cuando se quedaron atrapados en la retención y con la pequeña sin oxígeno

ABC.ES

@abcengalicia Santiago 28/02/2018 14:36h Actualizado: 28/02/2018 14:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Policía rescata en Sagunto a una niña de once meses que se había quedado sola y encerrada en su casa

La historia de estos dos guardias civiles de Moaña (Pontevedra) es de las que dan para película con final feliz. Su rápida intervención permitió salvar la vida de una bebé de solo 16 meses que se desvaneció en mitad de un insalvable atasco y cuando sus familiares trataban de llevarla a un centro de salud cercano. El suceso se produjo a última hora de la tarde del pasado lunes a la altura de la PO-551, en Meira. En este punto, las retenciones son habituales debido al cierre del Corredor do Morrazo, por lo que estos dos agentes estaban controlando la circulación de los vehículos cuando se percataron de que algo no iba bien. Desde su posición, explicó uno de ellos al Faro de Vigo, vieron cómo desde dentro de un coche unos jóvenes les pedían auxilio. Estaban atrapados en el atasco y no tenían forma de avanzar ni de salir del atolladero. Al aproximarse al turismo, comprobaron cómo una mujer llevaba a una pequeña en brazos que estaba sin conocimiento.

La pequeña se había desvanecido, casi no respiraba y estaba amoratada y con los ojos en blanco, lo que alarmó a estos dos agentes, Javier y Marcos, que no tardaron en reaccionar. El padre de la bebé rogaba que lo escoltasen para llegar al centro de salud de Moaña, a unos cinco kilómetros de donde estaban parados, pero los guardias decidieron que lo más rápido era meter a la pequeña y al padre en el coche patrulla y conducir en sentido contrario hasta abandonar la retención. Así fue cómo estos dos agentes, convertidos en héroes, atravesaron la calle Concepción Arenal en dirección prohibida y sorteando los coches que se encontraban de frente. «Lo único en lo que piensas es en llegar lo antes posible. Te estremece pensar que ese niño puede ser tu hijo, y que ojalá no le pase nada. Se intentó mantener la serenidad para que esas emociones no afectaran a las decisiones que ibas tomando en esta situación de estrés», indicaron.

Fuera de peligro

La hazaña duró solo tres minutos, el tiempo que el coche patrulla tardó en llegar al servicio de urgencias, donde la niña fue rápidamente reanimada. La menor, ya recuperada y tras unas horas en observación, se encuentra de regreso en casa con su familia. Tanto sus padres como sus abuelos agradecen la reacción de los efectivos del Instituto Armado, que le salvó la vida a su pequeña.