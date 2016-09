La Guardia Civil interrogará a la madre de Diana para matizar su declaración judicial

El caso de la desaparición de la joven Diana Quer cuenta desde ayer con un nuevo frente abierto tras hacerse público que la juez retiró a la madre de la joven la custodia de su hermana menor. Según ha podido saber ABC, la magistrada del juzgado Número 2 de Ribeira —al margen de la investigación por la desaparición de Diana— tomó esta decisión después de conocer el contenido del informe realizado en el centro médico al que la menor acudió hace unos días, víctima de un grave episodio que podría haber puesto en riesgo su integridad y que trascendió el ataque de ansiedad.

El padre de las dos hermanas, ahora a cargo de la menor de 16 años, indicó que esta medida tiene como objetivo prioritario «proteger a Valeria». «Ella ya se encuentra bien, arropada, tranquila y en un entorno estable», manifestó Juan Carlos Quer para criticar que la retirada de la patria potestad que hasta el momento ostentaba su exmujer «llega tarde, muy muy tarde, desafortunadamente». Sin querer entrar en los pormenores de un divorcio que calificó como «terrible proceso» y consciente de que esta noticia puede desviar la atención de la búsqueda de Diana, el padre pidió tiempo para dar a conocer el trasfondo de la historia y reiteró que no tiene indicios para pensar que la decisión judicial pueda guardar relación directa con la desaparición de la joven de Pozuelo, en paradero desconocido desde hace doce días.

Pese a todo, y tal y como fuentes próximas al caso informaron a este medio, la madre de Diana será interrogada en los próximos días por investigadores del Instituto Armado que se encargan de la búsqueda de Diana Quer y que pretenden «matizar la declaración judicial que, igual que el padre, realizó ante la juez».

Carta abierta de la madre

Muy afectada por la resolución judicial, Diana López remitió ayer una carta a los medios en la que reconocía estar «bastante hundida, triste y destrozada». «Mi corazón no alcanza a entender lo que está ocurriendo en estos momentos a mi alrededor», reza la misiva para finalizar anotando que se ha hablado «de discusiones que no fueron y que Diana sentiría vergüenza de ver que se están anteponiendo temas que nada tienen que ver con ella, ni con su edad, ni con su vida». Por su parte, el letrado de la madre, Pedro Víctor de Bernardo, afirmó en conversación con ABC que están «valorando» recurrir la resolución judicial por la pérdida temporal de la custodia, aunque desconocen los argumentos judiciales que han llevado a la juez adoptar esta decisión.

Acerca de cómo ha afectado la noticia a la madre de las hermanas, el abogado aclaró que está sumida «en la más absoluta desesperación y casi no puede ni hablar». De Bernardo también reveló que desde que le fue comunicada la pérdida de la custodia Diana López no ha vuelto a comunicarse con Valeria. «Lo ha intentado, pero no ha sido posible porque algo lo está dificultando o, al menos, no lo está favoreciendo». En este sentido, y tan solo unas horas antes, el padre de la menor indicó que su hija sí había escrito a Diana porque «es su madre y la quiere».

Al margen del cambio de manos de la custodia de la hermana menor de Diana, las labores de búsqueda prosiguieron ayer tras la incorporación de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid. Una de las primeras medidas adoptadas, en coordinación con los investigadores de la Policía Judicial, fue la de ampliar el radio de búsqueda de Diana más allá de los límites de A Pobra. A este respecto, fuentes del caso explicaron que se rastrean desde este jueves municipios cercanos como Porto do Son o Ribeira, con especial interés en las pozas y en las pistas forestales a las que se puede acceder con un coche.

Los pasos de Diana

Con todos los datos sobre la mesa y sin atreverse a descartar ninguna versión de lo que pudo suceder aquella madrugada, se impone la hipótesis de que Diana Quer no se fue de su casa voluntariamente. El que la joven saliese de fiesta con solo 20 euros y sin DNI es para los agentes un detalle relevante que abre la puerta a dos escenarios. Uno de ellos es que alguien se cruzase en el camino de la joven y la hiciese desaparecer. El otro, que Diana hubiese planeado una suerte de «aventura nocturna» que se acabó torciendo. Para verificar los pasos que la joven madrileña dio aquella madrugada un nutrido grupo de investigadores trabaja para atar todos los testimonios que los vecinos han aportado en relación a los movimientos de la joven.

Especialmente relevante es el testigo que asegura que vio a Diana a las 7 de la mañana. Un supuesto que ampliaría el margen horario que hasta el momento se maneja en la investigación y que se limita a las 3.30 de la madrugada, momento en el que la desaparecida envió un mensaje a una amiga de Madrid. Para apoyar los rastreos, un centenar de vecinos empezaron a colaborar ayer mano a mano con efectivos de Protección Civil. Las batidas, que concluyeron sin éxito, se retomarán hoy con un único objetivo, dar con el paradero de Diana.