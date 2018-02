Nueva detención de Sito Miñanco «Los grandes narcos tienen escasa capacidad de arrepentimiento» Fernando Alonso, gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, incide en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las penas y la ágil incautación de patrimonios: «Desgraciadamente, para algunos traficar con droga sigue siendo rentable a pesar de todo», dice

La nueva detención de Sito Miñanco mientras disfrutaba de un tercer grado penitenciario no coge por sorpresa a Fernando Alonso, gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, habituado a denunciar la reincidencia de los grandes narcos. Durante el viaje de vuelta a Galicia desde Madrid, donde la Fundación recogía ayer el reconocimiento de la Brigada Central de Estupefacientes, Alonso atiende a ABC, subrayando la necesidad de avanzar en la incautación ágil de patrimonios: «Amasar fortunas es la principal motivación para traficar con veneno; si somos eficaces en este aspecto, tendremos muchísimo terreno ganado», afirma.

Sito Miñanco vuelve a ser detenido mientras disfrutaba de un tercer grado penitenciario. ¿Sorprendido?

De ninguna manera. Esta detención acredita lo que tantas veces decimos de los grandes narcos: multirreincidencia y escasa capacidad de arrepentimiento. Demuestra que seguimos teniendo un problema grave con el narcotráfico en España en el que tenemos que incidir con total firmeza, no sólo policial, sino también en las sentencias. Ya están detenidos y ha costado mucho esfuerzo. Ahora que no escapen de la acción de la justicia.

¿Dónde pondría el acento para evitar la sensación de impunidad?

No sé si las penas tienen que ser mayores, pero desde luego sí que tienen que cumplirse. Sito Miñanco o los Oubiña no son una excepción. Una y otra vez los miembros de estos clanes repiten un esquema que también siguen otros no tan conocidos: entran en la cárcel, cumplen la mitad de la cuarta parte de sus condenas y vuelven a reincidir. O peor, ya están organizando otro desembarco de droga mientras esperan juicio. Esto tiene un efecto llamada claro, que nos habla de que para algunos traficar con droga es rentable a pesar de todo. Hay que incidir en las condenas y hay que incidir en la incautación de patrimonios, que es la principal motivación de estos individuos para traficar con veneno. Si somos eficaces en este aspecto, tendremos muchísimo camino avanzado.

Miñanco iba a ser juzgado por blanqueo próximamente en la Audiencia de Pontevedra. ¿La clave está en los patrimonios?

Hay que conseguir que no les compense seguir dedicándose a esto. No sólo como medida de castigo, sino como ejemplo para el resto de la sociedad; evitar esa sensación de impunidad que se deriva del hecho de ver cómo hoy ingresan en prisión y a los tres días están de vuelta paseando ostentosamente sus deportivos por las calles de su ciudad.

La Brigada Central de Estupefacientes reconoce la trayectoria de la Fundación, con iniciativas como el Servicio de Gestión de Bienes Intervenidos al Narcotráfico en Galicia...

Es un reconocimiento que nosotros hacemos extensivo a toda la sociedad civil en Galicia, porque el movimiento social ha sido tremendamente importante aquí desde el inicio del problema. Los grandes capos de la droga encontraron una respuesta social muy contundente y ese es el camino por el que tenemos que seguir, porque si hablamos de firmeza policial y de incautación de patrimonios, otra de las patas sobre las que debe descansar el éxito de esta lucha es el rechazo social a la actividad del traficante y al traficante en sí mismo.