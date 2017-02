Galicia cierra 2016 con 615 granjas menos y el precio de la leche al alza

La crisis del sector lácteo sigue haciendo mella en las explotaciones, que ante unos precios que no llegan a cubrir los costes de producción se ven abocadas al cierre. Así lo reflejan las estadísticas recién publicadas por el Ministerio de Agricultura, que recogen que un total de 615 granjas desaparecieron en 2016, quedando 9.132 productores con entregas. Mucho tienen que ver en estas cifras la concentración de ganado, la jubilación y los cambios de titularidad, según justificó la Xunta que, como dato, aporta que en el último lustro un total de 796 explotaciones individuales pasaron a ser asociativas.

Una explicación, la dada ayer por la directora xeral de Gandaría, Belén do Campo, que no acaba de convencer ni a sindicatos ni oposición, que repetían el mantra de que son necesarias más medidas para paliar la sangría láctea. Y es que el peso de las granjas gallegas cerradas sobre el promedio nacional es del 59,6 por ciento. Echando la vista atrás, hasta abril de 2015, coincidiendo con el fin de las cuotas lácteas, las explotaciones que cesaron actividad se disparan por encima del millar.

A esto se suma además que Galicia, pese a que terminó el año con el precio del litro en alza, 29,8 céntimos, es la Comunidad en la que menos se paga por la leche siendo la principal productora nacional. Desde que tocó suelo en julio de 2016 –el más bajo desde 2009–, con 26,7 céntimos, desde entonces no ha parado de recuperarse, aunque lejos de los 34,9 céntimos que cobra un productor vasco, o los 31,3 en los que se sitúa la media.

En este sentido, Do Campo, que ayer participaba en la comisión de Agricultura del Parlamento gallego, explicó que la mayoría de las explotaciones que cierran son las de menor tamaño y que la caída de los productores con entregas se debe a jubilaciones, cambios de titular y titulares que se pasan a la venta directa.

Con todo y ante las cifras glosadas por la diputada de En Marea Paula Quinteiro, que apuntó a una pérdida del peso del sector primario –del 6,7% del PIB al 6,2 actual– y cifró en un 21% la rebaja de empleos en el lácteo con 52.271 empleados a día de hoy, Do Campo reconoció que «no podemos negar la situación», aunque insistió en que «que se deje de entregar leche no significa que vayan a cerrar esas explotaciones». Indicó que el tamaño medio de las granjas ha crecido de 31 a 50 vacas y enfatizó que la Xunta dispone de 25 millones de euros para subvencionar proyectos de transformación.

Por su parte, en la misma comisión el director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, remarcó que el Gobierno gallego prevé destinar unos 20 millones de euros anuales hasta 2020 con el fin de agilizar las 130 concentraciones parcelarias que están pendientes y destacó los avances normativos en este marco.

«Noto que molesto en el sector por ser mujer»

Cuando con apenas 22 años Diana Pino decidió hacerse autónoma agraria para dedicarse a su gran pasión no imaginaba las zancadillas que tendría que sufrir tiempo después por parte de sus propios compañeros. En 2014, ya con 38 años y sobrada experiencia en el sector, Diana decidió mudarse y empadronarse en Baiona, en la parroquia de San Cosme, donde instaló su explotación ganadera con más de 100 vacas en la misma zona en donde su padre ya se había dedicado a esta actividad durante décadas. Los problemas empezaron cuando después de instalarse solicitó el siguiente trámite necesario para legalizar su actividad: la incorporación en la Comunidad de Montes de Baíña. Ahí, denuncia, comenzó la «persecución».

«Cuando solicité por escrito que quería ser comunera me contestaron que no, que iban a poner todos los medios que fueran necesarios para no admitirme», lamenta la empresaria en declaraciones a ABC. Un rechazo que la propia Diana y su círculo más próximo atribuyen únicamente al hecho de ser mujer. «Soy la única que molesto en este sector, al resto les dejan estar pero a mí no», explica. Con el tiempo los desplantes fueron a más hasta el punto de que la Comunidad de Montes, para no admitir a la ganadera, decidió denunciarla y reclamar que cesase su actividad de pastoreo argumentando que no vivía en la zona. Una afirmación que los comuneros basaron en un informe de un ingeniero contratado por ellos mismos que, tras sacar fotografías a la casa de Diana, concluyó que no vivía allí porque «no tiene un jardín, no se ve una escoba ni tiene ropa tendida». La empresaria perdió el juicio después de que su abogado defensor no entregase la documentación a tiempo y ahora una sentencia la obliga a sacrificar a sus 120 vacas, de las cuales unas 96 son de raza autóctona gallega y en peligro de extinción. A la espera de que se resuelva el recurso presentado por su abogado, la ganadera aún tiene la esperanza de que los tribunales le den la razón para evitar el sacrificio de las reses y para seguir dedicándose a una actividad a la que ha entregado toda su vida y en la que, según denuncia, todos son reticencias si eres una mujer joven y empresaria. «Si mi padre estuvo toda la vida dedicándose a esto en esta zona y nunca tuvo problemas, no entiendo por qué a mí me están haciendo pasar por esto», lamenta Diana.