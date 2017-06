Fotos con una segunda vida

Chicos jóvenes con tan solo un traje de baño. Esa es la idea de «Bañistas», una exposición que se puede visitar hasta octubre en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) de Santiago. La muestra se enmarca dentro del fenómeno conocido como «fotografía encontrada». Se trata de imágenes de segunda mano halladas en rastros o mercadillos y que acaban en las paredes de una exposición. En este caso, el autor de la muestra, Xosé Manuel Buxán, recolectó estas 95 fotos durante tres años en rastros de diversos lugares, entre los que se encuentran Portugal, Londres, Argentina, los países nórdicos o Canadá. Este tipo de actividades son más comunes en culturas como la anglosajona, germánica o francesa, sociedades con una mayor «revalorización de lo viejo, como muebles, ropa y también fotos» según el creador de la exposición.

Aquí en España «mucha gente tira fotos y no las lleva al rastro», afirma, aunque «comienza a haber fotos que se están reaprovechando». Ya sea junto a una playa, una piscina o en medio del campo, busca mostrar a chicos solos o con un amigo en contacto con la naturaleza. Destaca la «rareza», según Buxán, de que aparezcan fotos estéticas de hombres en traje de baño y no de mujeres, explorando las posibilidades eróticas de la masculinidad. Las instantáneas que fue recolectando el autor provienen de los recuerdos de familias de todo el mundo, siendo importante que sean «imágenes auténticas, de álbumes y no escaneadas», recalcó Buxán. Además, no todas las fotos de este tipo valen: el autor remarca que «tienen que ser perversas, intrigantes y estéticas». Este trabajo, que el autor y también profesor de Bellas Artes en la Universidad de Vigo califica como «compulsivo» tuvo también un precio: desde alguna imagen por 50 céntimos, a otras que compró por más de 60 euros.

Esta exposición supone una «excelente noticia para la cultura gallega y para su posicionamiento en el panorama nacional e internacional», afirmó ayer el Secretario Xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, presente en la inauguración oficial del acto en el CGAC.