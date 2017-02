Ferreiro ningunea al PSOE al dar por improbable una mociÃ³n de censura

De nada parece haber servido el hecho de que hace tan solo unos días el PSOE coruñés le haya dado la espalda a Xulio Ferreiro favoreciendo con su voto en contra el fracaso de la cuestión de confianza que él mismo impulsó para aprobar los presupuestos. Tras mantener una reunión con el presidente de la Xunta en Santiago, el alcalde de La Coruña ninguneó ayer a los socialistas dando por hecho que no presentarán junto con el PP una moción de censura para desalojarlo de María Pita en los 30 días que la ley habilita para tal fin.

«Hasta ahora solo escuché declaraciones de miembros del PSOE diciendo que no contemplan ningún cambio en la alcaldía», explicó el regidor en referencia a las palabras del concejal socialista José Manuel García este fin de semana. García, que ejerció de portavoz del PSOE coruñés en la sesión plenaria del sábado, reveló en los pasillos del ayuntamiento que la posibilidad de negociar un alcalde alternativo con los populares no era factible ni de manera cercana «ni a largo plazo». Unas palabras que el edil socialista pronunció tan solo unos minutos después de espetarle a Ferreiro que no merecía la confianza de su grupo ya que «le sobra soberbia y le falta sensatez». Ante esta situación, el alcalde herculino optó por reducir el pleno del pasado fin de semana a un mero «instrumento» para aprobar los presupuestos, dando por hecho que la oposición agotará el plazo legal sin presentar una moción de censura y las cuentas quedarán automáticamente aprobadas en fase inicial. «Trabajo en acabar este mandato, renovarlo y seguir para adelante», reveló Ferreiro.

A su lado, el presidente de la Xunta evitó «divagar» sobre un hipotético pacto para desbancar al regidor de María Pita por entender que no era «ni el momento ni el lugar». Pese a ello, Feijóo insinuó que la pelota en este momento está en el tejado de los socialistas. «El PSOE es el protagonista, tanto en el inicio de la legislatura como en su continuidad», zanjó.

«Ninguna llamada»

La portavoz del PP en el Concello de La Coruña, Rosa Gallego, confirmó ayer en declaraciones a la Radio Galega que no recibió «ninguna llamada» de los socialistas para pactar una hipotética moción de censura. Gallego apuntó que la postura del PSOE «no tiene mucho sentido» y entra en contradicción con su actitud en el pleno del sábado.