Ferreiro calienta el pleno de hoy llamando a sus fieles a la calle

Una concentración delante de María Pita convocada por la Marea Atlántica y a la que esperan que acudan parte de sus bases, representantes sindicales y las principales caras visibles de En Marea. Es el último as que guarda en la manga Xulio Ferreiro para intentar presionar a los concejales del PSOE de La Coruña antes del pleno de hoy, en el que se debatirá la cuestión de confianza planteada por el alcalde ligada a la aprobación de los presupuestos municipales. Después de meses de conversaciones y de idas y venidas, ayer saltaban definitivamente por los aires las negociaciones entre rupturistas y socialistas sin haber alcanzado un acuerdo. Ante este panorama, la única salida que le queda al regidor herculino es quemar sus naves para forzar al PSOE a abstenerse en la votación y evitar así que empiece la cuenta atrás de 30 días en las que socialistas y populares podrían unirse para poner fin al mandato de la Marea.

«Confío en que no se use La Coruña como banco de pruebas para nuevos experimentos políticos», advirtió el alcalde tras la ruptura de las negociaciones. Ferreiro quiso hacer un último guiño al PSOE admitiendo que las dos formaciones políticas están «condenadas a entenderse», aunque el episodio de ayer fue un nuevo ejemplo de que el entendimiento entre los dos partidos sigue siendo inviable. Pese a los aparentes acercamientos de los últimos días, ayer ambos volvieron a acusarse de «deslealtad» al no poder establecer un consenso para sacar adelante las cuentas públicas.

Marea Atlántica quería introducir en el acuerdo una «garantía de estabilidad» sobre proyectos municipales como la creación del Área Metropolitana que les garantizase el apoyo de los socialistas y que supusiese «ir juntos más allá del presupuesto». Una exigencia que para el PSOE implicaba comprometer su acción como grupo de la oposición y que, además, chocaba frontalmente con la hoja de ruta marcada por los socialistas en una reunión celebrada a última hora de la tarde del jueves. En ella, miembros de la gestora y de la agrupación local acordaron no fijar ningún compromiso con los de Ferreiro más allá de la aprobación de las cuentas. Mediante un comunicado, los socialistas negaron garantizar su voto favorable en los proyectos demandados por Ferreiro por entender que el partido «tiene criterios propios». Llegados a este punto, el PSOE coruñés ofreció a Ferreiro la posibilidad de anular la cuestión de confianza de hoy y prolongar las negociaciones. Los socialistas propusieron además poner en marcha una «comisión de seguimiento» para estudiar el avance de cuestiones como la creación del Área y «analizar con sosiego» las aportaciones de uno y otro partido. Una posibilidad que finalmente fue descartada por el regidor herculino, que afeó la postura del PSdeG, a los que acusa de intentar estar «gobernando» gestionando proyectos conjuntos y a la vez «en la oposición».

Presión en las redes

Tras romper definitivamente las conversaciones entre ambas formaciones, Marea Atlántica inició una campaña en las redes sociales para respaldar a Ferreiro. Bajo el hastag #ConfiamosnaMarea, que consiguió ser Trending Topic en España, políticos como Pablo Iglesias, Luís Villares o Martiño Noriega expresaron su respaldo al regidor.