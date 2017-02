FeijÃ³o vigilarÃ¡ que Portugal no infrinja la ley ofreciendo suelo industrial gratis

La Xunta vigilará de cerca la política emprendida por el Gobierno portugués de tirar los precios del suelo industrial. Una medida que está provocando una creciente deslocalización de empresas gallegas al país vecino, especialmente en el sector de las auxiliares de la automoción, y que, según advirtió ayer el portavoz parlamentario del PSdeG, «falsea la competencia» y podría constituir una ayuda de Estado no autorizada por las autoridades europeas.

«Pediremos que las leyes de competencia se respeten en la Eurorregión, tanto en Galicia como en Portugal» Alberto Núñez Feijóo | Presidente de la Xunta

En el transcurso de la sesión de control a Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga alertó de que el país luso está ofreciendo terreno industrial «a cero euros», por lo que instó al presidente de la Xunta a que denuncie este tipo de prácticas ante las autoridades comunitarias. Una reclamación que ya realizaron en su día desde el sindicato Comisiones Obreras, pues entendían que el precio simbólico del metro cuadrado en Portugal constituye una clara distorsión de la competencia al fijarse por debajo de su coste efectivo. El propio Núñez Feijóo confesó que esta situación «preocupa» al Ejecutivo autonómico y avanzó que se mantendrá vigilante para que las normas de competencia «se defiendan» en la Eurorregión GaliciaNorte de Portugal.

El portavoz socialista acusó a la Xunta de no llevar a cabo todas las medidas precisas para evitar la fuga de empresas hacia territorio luso y puso como ejemplo el sector de la automoción. Según Leiceaga, es la «primera vez» que la producción de un nuevo modelo en la planta de Vigo –las furgonetas K9– no ha traído consigo la llegada de nuevos proveedores a la zona. «Vamos perdiendo veinte a cero en implantación de nuevas empresas con respecto a Portugal», resumió el portavoz socialista. Ante las críticas del PSdeG, Feijóo destacó que el suelo industrial «nunca» estuvo en Galicia «más barato que ahora», especialmente en los concellos del área de Vigo y citó como ejemplo Mos y Arbo, donde el metro cuadrado se paga a dos euros y 90 céntimos, respectivamente. Sí coincidieron ambos en la importancia de mantener los salarios de la Comunidad y no equipararlos a los del país luso –entre cuatro y siete euros menos por hora– para ser más competitivos.

«Vamos perdiendo veinte a cero en implantación de nuevas empresas con respecto al país vecino» Xoaquín Fdez. Leiceaga | Portavoz del PSdeG

Fernández Leiceaga propuso abrir una subcomisión específica en el Parlamento gallego para elaborar una hoja de ruta conjunta que evite la deslocalización hacia Portugal. Una opción que desechó el presidente de la Xunta por entender que los socialistas tendrán la oportunidad de realizar sus aportaciones concretas sobre esta cuestión en el debate que tendrá lugar en el Parlamento sobre la futura Ley de fomento de la implantación empresarial.

«Una década de pedidos»

Pese a reconocer que la fuga de empresas al país luso «preocupa» al gobierno gallego, Feijóo quiso desmentir el catastrofismo exhibido por parte del portavoz de los socialistas, que cifró en 2.000 los empleos destruidos en la automoción en los últimos cinco años, mientras «Portugal ganó unos 6.000». Según el presidente de la Xunta, la automoción gallega tiene garantizada «una década de pedidos» gracias, en gran medida, a la producción de las furgonetas K9.

Sobre la creación de empleo en el sector, el líder del Ejecutivo autonómico recurrió a las cifras facilitadas por el Clúster de la Automoción para aclarar que el sector ganó 2.000 puestos de trabajo únicamente el año pasado y registró un incremento en su facturación por encima del 10 por ciento.