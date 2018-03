Feijóo sale en defensa de Cifuentes: «No creo que mintiera» El presidente de la Xunta da credibilidad a las explicaciones «documentadas» de la presidenta madrileña

El presidente de la Xunta ha dado la cara este jueves por su homóloga en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, después de que estallara la polémica sobre la supuesta falsificación de sus notas en un master de la Universidad Rey Juan Carlos. Alberto Núñez Feijóo ha sido nítido. En primer lugar, aseguró haber escuchado las explicaciones «documentadas» tanto de su compañera de partido como la versión «clarísima» del rector de la institución, para a continuación sentenciar: «No creo que Cifuentes mintiera».

El jefe del Gobierno gallego ha remitido sus palabras a la información disponible hasta el momento sobre el caso, publicado por eldiario.es, y ha mostrado su confianza en que si salen a la luz nuevos datos, «habrá nuevas declaraciones» por parte de la presidenta madrileña.

Preguntado sobre si Cifuentes debe renunciar a su cargo si se demuestra que mintió sobre su expediente, Feijóo ha matizado que todos aquellos que actúan de un modo inadecuado, «tenemos la responsabilidad que corresponde». Aún así, se ha mostrado cauto al respecto: «Lo único que puedo acreditar es que todo lo que la presidenta Cifuentes acaba de demostrar es que las cosas se hicieron de forma correcta. Si hay novedades al respecto, no lo sé, pero no creo que el rector o las personas que lo acompañaban en la rueda de prensa estén mintiendo, ni creo que la señora Cifuentes también mintiera, no lo creo».

En los últimos tiempos, ambos ‘barones’ del Partido Popular han mostrado su sintonía en público. Considerados como eslabones de la renovación general del partido, se les ha visto juntos llegar juntos a las reuniones orgánicas en la calle Génova, o durante la celebración del último congreso del PP de Madrid, en el que Feijóo participó como uno de los invitados ‘estrella’. Además, los ejecutivos gallego, castellano leonés y madrileño han forjado un frente autonómico para atender asuntos de interés común y potenciar un «eje» económico y social.